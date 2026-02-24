Cine Club Musidora cierra su ciclo de verano y prepara su temporada anual con estrenos y proyecciones

El periodista, docente y programador Pablo Russo confirmó que el espacio cultural Cine Club Musidora realizará este miércoles a las 20:30 la última función de su ciclo estival en el patio de Asociación Civil Barriletes, ubicado en Courreges 418, como cierre de una propuesta organizada durante febrero para acompañar las actividades de esa institución y sostener la difusión de cine no comercial en la ciudad de Paraná. La proyección será al aire libre y forma parte de una estrategia cultural autogestiva que busca sostener espacios de encuentro cinematográfico y respaldar producciones nacionales.

En declaraciones al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Russo describió el propósito del ciclo: "Es un ciclo que hacemos durante febrero. Arrancamos, esta función de mañana es la cuarta y la última. Se trató de un ciclo que buscó acompañar a la asociación civil con la actividad del cine club, aprovechando el calorcito, el verano y las actividades al aire libre". El coordinador de la actividad también describió que el lugar ofrece servicio de cantina para quienes asisten: "Barriletes ofrece ahí un servicio de cantina para quien quiera comer una porción de pizza, tomarse un fernet, una cerveza, mientras ve la película. Esa es la propuesta para este miércoles". La función anunciada presentará el largometraje Tiempo Perdido, codirigido por Francisco Novick y Natalio Pagés, que será exhibido como estreno local aunque la obra ya tiene algunos años desde su realización.

"Decidimos hacer este verano cine argentino, también por una cuestión de apoyo ético, también a la crisis que está pasando, con el desmantelamiento del Incaa, la falta de apoyos, de subsidios. Y conseguimos la posibilidad de estrenar Tiempo Perdido. Bueno, nos lo facilitaron para poder pasarlo en la ciudad, como a modo de estreno. Tiene un par de años la película, pero nunca se había proyectado acá" expresó.

El programador adelantó además que el ciclo de verano funciona como antesala de la temporada regular, que comenzará en marzo en la sala Saltimbanquis, donde desde hace tres años realizan funciones semanales. "Ya después, a partir de marzo, vamos a ir a nuestro espacio habitual de los últimos tres años, en sala que queda en Feliciano 546. Ahí vamos a arrancar el ciclo anual, donde todos los miércoles a las 20:30 pasaremos una película no estrenada comercialmente en la ciudad", precisó. A diferencia del formato veraniego, en ese ámbito la dinámica es más austera: "Ahí no hay cantina ni nada, solamente es la proyección que presentamos la película, se ve la película y después la gente se va charlando, pero no hay un debate posterior ni nada parecido".

Consultado sobre la continuidad del proyecto, Russo remarcó que el rasgo central del espacio es la constancia a lo largo del tiempo. Explicó que el cineclub transita su duodécima temporada de actividad sostenida junto a su colega Carlos Pagés y que la regularidad semanal consolidó una comunidad de espectadores. "El fuerte del cine club es la continuidad. Además, pensamos en la calidad de las propuestas e intentamos que no ofendan la inteligencia del espectador".

Finalmente, describió que con el tiempo se generó un público estable y diverso: "Hay un grupo fijo, pero siempre hay gente nueva. Hay gente que llega sin saber qué es lo que se pasa, confiando en que va a ser interesante lo que vea. Hay gente que viene siempre, que no falta nunca. Otros que aparecen una vez por mes, dos veces por mes, cada tanto. Y gente nueva que va descubriendo el espacio y se va sumando a esta comunidad cinéfila".