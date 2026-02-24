Trabajadores de Cotapa presentaron una propuesta de pago a ocho años: “La podemos cumplir”

La cooperativa que gestiona la histórica láctea Cotapa aguarda una definición judicial clave para su futuro. Tras la quiebra de la anterior sociedad anónima, los trabajadores lograron reactivar la producción y ahora buscan adquirir formalmente la planta para garantizar la continuidad laboral.

Carlos Strada, presidente de la cooperativa y exgerente comercial de la firma, explicó en Un martillo para darle forma (Radio Plaza) que el proceso comenzó en 2022, cuando la empresa quedó paralizada.

“Quedamos sin trabajo, cortaron la luz, fue lo último dije se cierran las puertas”, recordó. Meses después conformaron la cooperativa, obtuvieron la matrícula y en enero de 2023 recibieron autorización judicial para operar en las instalaciones de la firma quebrada.

Actualmente son 40 asociados activos y, mediante convenios intercooperativos, el número total de trabajadores ronda las 60 personas. En este tiempo lograron reactivar la producción, recuperar maquinaria y abrir cuatro locales comerciales en Paraná. “Fue toda una odisea todos estos años, pero lo fuimos logrando de a poco entre todos”, señaló.

La autorización para utilizar la planta vence en junio y por eso presentaron una propuesta de compra ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 9, a cargo del juez Ángel Luis Moya.

El plan contempla un esquema de pago a ocho años y ofrece como garantía la propia fábrica. “Hicimos una propuesta que está dentro de nuestras posibilidades, la podemos cumplir”, afirmó Strada, y detalló que incluso la deuda que la empresa mantiene con los trabajadores sería incorporada al acuerdo.

Mientras esperan la resolución judicial, continúan expandiendo su presencia en el mercado con nuevos productos -como un queso crema en desarrollo- y mejoras edilicias.

Strada destacó que los precios competitivos en Paraná responden, en parte, a menores costos logísticos y a una estrategia enfocada en el volumen más que en la rentabilidad.

“Es triste el cierre de las empresas”, reflexionó. Y agregó: “Una marca de más de 60 años, la verdad que sería muy triste que desaparezca”.