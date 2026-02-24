Gonzalo Arroyo brindará una capacitación sobre prensa y gestión musical

El miércoles 4 de marzo a las 18 se desarrollará en la ciudad de Paraná el seminario "Management, Prensa e Industria Musical", una propuesta de formación destinada a músicos, productores, gestores culturales, managers, periodistas y comunicadores interesados en comprender el funcionamiento actual del sector musical. La actividad será dictada por Gonzalo Arroyo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en bulevar Racedo 250, y tendrá carácter arancelado. El encuentro apunta a brindar herramientas prácticas y conocimientos vinculados al desarrollo profesional dentro de la industria musical actual, con el objetivo de fortalecer proyectos artísticos y mejorar las estrategias de difusión y gestión.

El seminario será coordinado por Arroyo, manager personal y tour manager de la banda mendocina Gauchito Club, además de periodista cultural y actual jefe del equipo de prensa de Asfalto Producciones. Durante la jornada compartirá experiencias vinculadas al trabajo en giras, la planificación de estrategias de comunicación y los desafíos que enfrentan hoy artistas emergentes y equipos de producción para sostener una carrera musical. La propuesta abordará contenidos teóricos con situaciones reales del ámbito profesional sobre la gestión artística y la relación con medios de comunicación y plataformas digitales.

Según lo informado, el encuentro tendrá una duración total de tres horas y se estructurará a partir de distintos ejes temáticos que recorren aspectos centrales del sector. Entre los contenidos previstos se encuentran el análisis del modelo de negocio de la industria musical, la construcción del producto artístico, la identificación y desarrollo de audiencias orgánicas, las relaciones Business to Business dentro del ecosistema cultural y el uso de herramientas digitales como Spotify for Artists.

Como cierre de la jornada está prevista una presentación musical a cargo de Niña Monarca.

El seminario tendrá un costo de $20.000 y para asegurar el cupo será necesario abonar previamente el 50% del arancel mediante los datos bancarios que figuran en el formulario de inscripción.