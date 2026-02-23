Mariano Werner: “Me equivoqué en el afán de querer superarlo a Diego Azar”

Luego de su estreno con Fotón Argentina en el TC Pick Up, el piloto paranaense Mariano Werner reconoció el error que lo privó de pelear la victoria este domingo en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde se dio la apertura de la temporada para las camionetas de la ACTC.

Con el modelo Tunland G7, Werner dio pelea y estuvo a la altura de los líderes, pero un trompo lo dejó sin chances. “Una pena, me equivoqué en el afán de querer superarlo a Diego (Azar)”, reconoció.

“Agradecerle a todo el equipo oficial Fotón, porque tenía una camioneta para ganar la final. De hecho no estábamos 10 puntos el sábado, mejoramos para la serie y mucho más para la final. Me quedo con eso. Porsu puesto que uno siempre quiere más. Defiendo el trabajo de la fábrica, de todo el grupo de mecánicos al cual estoy agradecido”, destacó el entrerriano.

Al ser consultado por Campeones sobre la maniobra con Azar, a la postre ganador de la carrera, Werner describió: “Venía herido Diego, trato de aprovecharlo y exigirlo en la primer S, donde se pasa. Trato de hacer la tijera en la segunda, pero cuando casi le meto la trompa se me gira arriba del piano. Era la maniobra de la carrera, pero se me gira (la camioneta)”.

Por último, Werner subrayó que “venía con un ritmo impecable” durante la final. “Me quedo con eso. Uno siempre quiere más, y me lamento por eso”, agregó sobre el trompo. De todas maneras, expresó: “Estoy conforme, contento y agradecido con el equipo”.