San José cayó con la selección argentina U19 en la Liga Nacional Femenina de Vóley

Las chicas de Sanjo perdieron por 3 a 1 con las juveniles albicelestes (Foto: FeVA).

El primer equipo del Club Social y Deportivo San José cayó este lunes con el seleccionado argentino U19 femenino de vóleibol por 3 a 1 en sets y sufrió su cuarta derrota en la Liga Nacional Femenina, que se disputa en el Club General San Martín Pacífico de Mendoza.

En esta oportunidad, el único representante entrerriano en el certamen cayó con claridad ante las juveniles argentinas en el primer turno del lunes. El partido tuvo parciales de 9/25, 23/25, 25/18 y 26/28.

Fue la cuarta derrota sobre seis presentaciones para las dirigidas por Alejandra Cot. Anteriormente perdieron con Club de Mendoza Regatas (3-0), Banco Provincial (3-1), Tucumán de Gimnasia (3-0) y vencieron a Brujas Misiones (3-2) y Universitario de Córdoba (3-1).

Con estos resultados, el equipo entrerriano suma 5 puntos en la Zona 1, mientras que su rival de turno quedó con 7, un escalón por encima del Auriazul.

Este martes, a partir de las 11, Sanjo buscará revancha cuando se mida con Municipalidad de General San Martín en el estadio Mauricio Tano Montarulli.

Posiciones, Zona 1: Tucumán de Gimnasia 17; Banco Provincial Santa Fe 16; Mendoza de Regatas 11; Universitario de Córdoba 9; Selección Argentina 7; San José 5; Brujas Misiones 4; Municipalidad de General San Martín 3.