El Campeonato Entrerriano de Canotaje y SUP 2026 se puso en marcha en Paraná

Magdalena Garro encabezó el podio que completaron Micaela Maslein y Lara Abud.
La capital entrerriana se convirtió en el epicentro del deporte náutico regional durante el pasado fin de semana. Organizado por la Federación Entrerriana de Canotaje, se llevó a cabo el capítulo inicial del calendario 2026, reuniendo a palistas y riders que desafiaron las aguas del Paraná bajo la atenta mirada de un público que colmó las instalaciones de la entidad Remera.
La intensidad de las regatas y el colorido del Stand Up Paddle (SUP) le dieron un marco espectacular a la competencia. Desde las categorías preinfantiles hasta los masters más experimentados, la jornada demostró que el canotaje entrerriano goza de una salud institucional envidiable.
La jornada dejó actuaciones memorables. En la categoría K1 Seniors, Agustín Ratto (Club Regatas Uruguay) se quedó con los 5000 metros con una marca de 18’44’’96, mientras que la olímpica Magdalena Garro (Club Regatas Uruguay) ratificó su vigencia al imponerse en la rama femenina con un tiempo de 20’20’’32.
Por el lado del SUP, el local Exequiel Canoza (Paraná Rowing Club) demostró su jerarquía ganando tanto en el Sprint de 100 metros como en la Maratón de 12 kilómetros, consolidándose como uno de los referentes de la disciplina en la provincia.
Rumbo a la segunda cita
La acción no se detiene. Tras este exitoso arranque en Paraná, la Federación ya confirmó que la segunda fecha del Campeonato Entrerriano se trasladará a la ciudad de Colón. La cita será el fin de semana del 25 y 26 de abril, donde se espera que el número de participantes siga en ascenso, aprovechando el atractivo turístico y deportivo de la costa del Uruguay.
Clasificador General - 1° Fecha Campeonato Entrerriano 2026
|Categoría
|Ganador(es)
|Club / Origen
|Tiempo / Detalle
|K2 Mixtos (2500m)
|Magdalena Garro / Leonel Bauduco
|Club Regatas Uruguay
|9’3’’23
|Travesías Doble Mixtos (2500m)
|Eduardo Suárez / Laura Noe
|Club Náutico Paraná
|11’7’’65
|K430 Preinfantiles Varones (1000m)
|Izan Valdez
|Paraná Rowing Club
|Finalizado
|K1 Preinfantiles Damas (1000m)
|Maite Tobal
|Club Náutico Concordia
|Finalizado
|K1 Infantiles Varones (2000m)
|Bautista Dal Bo
|Libre
|Finalizado
|K430 Infantiles Damas (2000m)
|Jana Millares
|Club Náutico Concordia
|Finalizado
|K1 Menores Varones (2000m)
|Santiago Fernández
|Club Regatas Uruguay
|Finalizado
|K1 Menores Damas (2000m)
|Catalina Goncalvez
|R. O. del Uruguay
|Finalizado
|K430 Menores Varones (2000m)
|Bautista Mantara
|Club Náutico Concordia
|Finalizado
|K430 Menores Damas (2000m)
|Kiara Busto
|Club Náutico Concordia
|Finalizado
|K430 Preinfantiles Damas (1000m)
|Maite Tobal
|Club Náutico Concordia
|Finalizado
|K430 Infantiles Varones (2000m)
|Bautista Curbetti
|Club Náutico Concordia
|Finalizado
|K1 Infantiles Damas (2000m)
|Jana Millares
|Club Náutico Concordia
|Finalizado
|SUP Kids Varones (100m Sprint)
|Martino Petean
|Paraná Rowing Club
|1’37’’34
|SUP Open Varones (100m Sprint)
|Exequiel Canoza
|Paraná Rowing Club
|1’8’’35
|SUP Master Varones (100m Sprint)
|Roberto Palacios
|Regatas Gualeguay
|1’18’’32
|SUP Juniors Damas (200m Sprint)
|Noa García
|Paraná Rowing Club
|1’18’’37
|SUP Open Damas (200m Sprint)
|Laura Rasch
|Paraná Rowing Club
|1’27’’36
|SUP Master Damas (100m Sprint)
|Mariela Garzón
|Paraná Rowing Club
|2’43’’3
|K1 Preinfantiles Varones (2000m)
|Izan Valdez
|Paraná Rowing Club
|Finalizado
|K2 Infantiles Varones (2000m)
|Gael Ginessi / Victorio Farías
|Paraná Rowing Club
|Finalizado
|SUP Kids Damas (600m)
|Matilde Martin
|Libre
|4’34’’25
|SUP Kids Varones (600m)
|Teo Rivasseu
|Paraná Rowing Club
|5’2’’55
|K2 Menores Varones (2000m)
|S. Fernández / Ignacio Ratto
|Club Regatas Uruguay
|Finalizado
|K2 Menores Damas (3000m)
|Alegra Aranda / Lupe Lobo
|Club Náutico Paraná
|Finalizado
|SUP Part. Kids Varones (2000m)
|Martino Petean
|Paraná Rowing Club
|14’5’’
|SUP Part. Open Varones (2000m)
|Leandro Gómez
|R. O. del Uruguay
|14’38’’
|SUP Part. Master Varones (2000m)
|Alberto Alcain
|Paraná Rowing Club
|19’52’’
|SUP Part. Kids Mujeres (2000m)
|Noa García
|Paraná Rowing Club
|13’9’’
|SUP Part. Master Mujeres (2000m)
|Milena Berlatzky
|Paraná Rowing Club
|16’16’’
|K1 Cadetes Varones (5000m)
|Simón Bechis
|Club Náutico Paraná
|20’1’’27
|K1 Cadetes Damas (5000m)
|Ana Bernhardt
|Club Regatas Uruguay
|23’22’’59
|K1 Juniors Damas (5000m)
|Brunella Pedrotti
|Club Náutico Paraná
|21’37’’75
|K1 Juniors Varones (5000m)
|Vito Reniero
|Club Regatas Uruguay
|18’55’’38
|K1 Seniors Varones (5000m)
|Agustín Ratto
|Club Regatas Uruguay
|18’44’’96
|K1 Seniors Damas (5000m)
|Magdalena Garro
|Club Regatas Uruguay
|20’20’’32
|K1 Masters A Varones (5000m)
|Daniel Dal Bo
|Libre
|19’53’’47
|K1 Masters B Varones (5000m)
|Germán Rodríguez
|Club Náutico Paraná
|20’3’’77
|K1 Masters B Damas (5000m)
|Julia Narvaja
|Paraná Rowing Club
|30’24’’67
|K1 Masters D Varones (5000m)
|Alberto Favaccio
|Club Náutico Concordia
|23’50’’89
|K430 Seniors Varones (12km)
|Alan Vega
|Paraná Rowing Club
|Finalizado
|K430 Masters A Varones (12km)
|Gastón Cecco
|Paraná Rowing Club
|Finalizado
|K430 Masters C Varones (12km)
|Hernán León
|Paraná Rowing Club
|Finalizado
|K430 Masters B Varones (12km)
|Rodrigo Brasseur
|Paraná Rowing Club
|Finalizado
|K450 +35 Varones (12km)
|Euclides González
|Club Náutico Paraná
|Finalizado
|Travesía Simple +50 Var. (12km)
|Jorge Presentado
|C. P. C. C.
|Finalizado
|Minimaratón Libre K1 (6000m)
|Ramiro Pino
|E. M. C. G.
|Finalizado
|SUP All Round Mujeres (3000m)
|Angelina Bottaro
|Paraná Rowing Club
|23’0’’55
|SUP All Round Varones (3000m)
|Leandro Gómez
|Libre
|22’18’’26
|SUP Fun Race Jun. Damas (5000m)
|Valentina Petean
|Paraná Rowing Club
|38’46’’93
|SUP Fun Race Open Damas (5000m)
|Antonella Tamburlini
|Paraná Rowing Club
|35’39’’5
|SUP Fun Race Mast. Damas (5000m)
|Nora Carabajal
|Paraná Rowing Club
|35’8’’5
|SUP Fun Race Open Var. (5000m)
|Diego Herrera
|Paraná Rowing Club
|34’31’’61
|SUP Fun Race Mast. Var. (5000m)
|Roberto Palacios
|Club Regatas Gualeguay
|34’57’’13
|SUP Maratón Master Var. (12km)
|Erico Martin
|C. P. C. N. L. P.
|1’16’’50
|SUP Maratón Open Var. (12km)
|Exequiel Canoza
|Paraná Rowing Club
|1’2’’20
|K4 Libre Varones (2500m)
|Florenza/Lassus/Vukonich/Caino
|Paraná Rowing Club
|7’49’’34
|K4 Libre Damas (2500m)
|Pedrotti/Abud/Itria/Maslein
|Club Náutico Paraná
|8’45’’32
|K4 Menores Varones
|Farías/Mantaras/Gómez/Millares
|-
|11’55’’96
|K2 Cadetes Damas (5000m)
|Liz Espinosa / Ana Bernhardt
|Club Regatas Uruguay
|21’25’’84
|K2 Cadetes Varones (5000m)
|Thiago Ponce / Ignacio Godoy
|Paraná Rowing Club
|21’56’’63
|K2 Seniors Damas (5000m)
|M. Garro / M. Maslein
|CNP / CRU
|19’07’’53
|K2 Seniors Varones (5000m)
|Daniel Dal Bo / Agustín Ratto
|Libre / CRU
|17’57’’46
|Trav. Doble Sen. Var. (12km)
|S. Spoturno / José Casanova
|Club Náutico Paraná
|48’16’’69
|Trav. Doble Sen. Damas (12km)
|Magalí Kapp / Lorena Picech
|Club Náutico Paraná
|55’22’’8
|Trav. Doble Sen. Mixtos (12km)
|Alexia Ponce / Luciano Gallino
|Club Náutico Paraná
|52’44’’62
|Trav. Doble +50 Varones (12km)
|E. González / Germán Vukonich
|Club Náutico Paraná
|49’50’’9
|Minimaratón Promocional
|Alonso Quiros
|E. M. C. G.
|Finalizado