El Campeonato Entrerriano de Canotaje y SUP 2026 se puso en marcha en Paraná

24 de Febrero de 2026 - 09:16
Magdalena Garro

Magdalena Garro encabezó el podio que completaron Micaela Maslein y Lara Abud.

La capital entrerriana se convirtió en el epicentro del deporte náutico regional durante el pasado fin de semana. Organizado por la Federación Entrerriana de Canotaje, se llevó a cabo el capítulo inicial del calendario 2026, reuniendo a palistas y riders que desafiaron las aguas del Paraná bajo la atenta mirada de un público que colmó las instalaciones de la entidad Remera.

La intensidad de las regatas y el colorido del Stand Up Paddle (SUP) le dieron un marco espectacular a la competencia. Desde las categorías preinfantiles hasta los masters más experimentados, la jornada demostró que el canotaje entrerriano goza de una salud institucional envidiable.

La jornada dejó actuaciones memorables. En la categoría K1 Seniors, Agustín Ratto (Club Regatas Uruguay) se quedó con los 5000 metros con una marca de 18’44’’96, mientras que la olímpica Magdalena Garro (Club Regatas Uruguay) ratificó su vigencia al imponerse en la rama femenina con un tiempo de 20’20’’32.

Por el lado del SUP, el local Exequiel Canoza (Paraná Rowing Club) demostró su jerarquía ganando tanto en el Sprint de 100 metros como en la Maratón de 12 kilómetros, consolidándose como uno de los referentes de la disciplina en la provincia.

Rumbo a la segunda cita

La acción no se detiene. Tras este exitoso arranque en Paraná, la Federación ya confirmó que la segunda fecha del Campeonato Entrerriano se trasladará a la ciudad de Colón. La cita será el fin de semana del 25 y 26 de abril, donde se espera que el número de participantes siga en ascenso, aprovechando el atractivo turístico y deportivo de la costa del Uruguay.

Clasificador General - 1° Fecha Campeonato Entrerriano 2026

Categoría Ganador(es) Club / Origen Tiempo / Detalle
K2 Mixtos (2500m) Magdalena Garro / Leonel Bauduco Club Regatas Uruguay 9’3’’23
Travesías Doble Mixtos (2500m) Eduardo Suárez / Laura Noe Club Náutico Paraná 11’7’’65
K430 Preinfantiles Varones (1000m) Izan Valdez Paraná Rowing Club Finalizado
K1 Preinfantiles Damas (1000m) Maite Tobal Club Náutico Concordia Finalizado
K1 Infantiles Varones (2000m) Bautista Dal Bo Libre Finalizado
K430 Infantiles Damas (2000m) Jana Millares Club Náutico Concordia Finalizado
K1 Menores Varones (2000m) Santiago Fernández Club Regatas Uruguay Finalizado
K1 Menores Damas (2000m) Catalina Goncalvez R. O. del Uruguay Finalizado
K430 Menores Varones (2000m) Bautista Mantara Club Náutico Concordia Finalizado
K430 Menores Damas (2000m) Kiara Busto Club Náutico Concordia Finalizado
K430 Preinfantiles Damas (1000m) Maite Tobal Club Náutico Concordia Finalizado
K430 Infantiles Varones (2000m) Bautista Curbetti Club Náutico Concordia Finalizado
K1 Infantiles Damas (2000m) Jana Millares Club Náutico Concordia Finalizado
SUP Kids Varones (100m Sprint) Martino Petean Paraná Rowing Club 1’37’’34
SUP Open Varones (100m Sprint) Exequiel Canoza Paraná Rowing Club 1’8’’35
SUP Master Varones (100m Sprint) Roberto Palacios Regatas Gualeguay 1’18’’32
SUP Juniors Damas (200m Sprint) Noa García Paraná Rowing Club 1’18’’37
SUP Open Damas (200m Sprint) Laura Rasch Paraná Rowing Club 1’27’’36
SUP Master Damas (100m Sprint) Mariela Garzón Paraná Rowing Club 2’43’’3
K1 Preinfantiles Varones (2000m) Izan Valdez Paraná Rowing Club Finalizado
K2 Infantiles Varones (2000m) Gael Ginessi / Victorio Farías Paraná Rowing Club Finalizado
SUP Kids Damas (600m) Matilde Martin Libre 4’34’’25
SUP Kids Varones (600m) Teo Rivasseu Paraná Rowing Club 5’2’’55
K2 Menores Varones (2000m) S. Fernández / Ignacio Ratto Club Regatas Uruguay Finalizado
K2 Menores Damas (3000m) Alegra Aranda / Lupe Lobo Club Náutico Paraná Finalizado
SUP Part. Kids Varones (2000m) Martino Petean Paraná Rowing Club 14’5’’
SUP Part. Open Varones (2000m) Leandro Gómez R. O. del Uruguay 14’38’’
SUP Part. Master Varones (2000m) Alberto Alcain Paraná Rowing Club 19’52’’
SUP Part. Kids Mujeres (2000m) Noa García Paraná Rowing Club 13’9’’
SUP Part. Master Mujeres (2000m) Milena Berlatzky Paraná Rowing Club 16’16’’
K1 Cadetes Varones (5000m) Simón Bechis Club Náutico Paraná 20’1’’27
K1 Cadetes Damas (5000m) Ana Bernhardt Club Regatas Uruguay 23’22’’59
K1 Juniors Damas (5000m) Brunella Pedrotti Club Náutico Paraná 21’37’’75
K1 Juniors Varones (5000m) Vito Reniero Club Regatas Uruguay 18’55’’38
K1 Seniors Varones (5000m) Agustín Ratto Club Regatas Uruguay 18’44’’96
K1 Seniors Damas (5000m) Magdalena Garro Club Regatas Uruguay 20’20’’32
K1 Masters A Varones (5000m) Daniel Dal Bo Libre 19’53’’47
K1 Masters B Varones (5000m) Germán Rodríguez Club Náutico Paraná 20’3’’77
K1 Masters B Damas (5000m) Julia Narvaja Paraná Rowing Club 30’24’’67
K1 Masters D Varones (5000m) Alberto Favaccio Club Náutico Concordia 23’50’’89
K430 Seniors Varones (12km) Alan Vega Paraná Rowing Club Finalizado
K430 Masters A Varones (12km) Gastón Cecco Paraná Rowing Club Finalizado
K430 Masters C Varones (12km) Hernán León Paraná Rowing Club Finalizado
K430 Masters B Varones (12km) Rodrigo Brasseur Paraná Rowing Club Finalizado
K450 +35 Varones (12km) Euclides González Club Náutico Paraná Finalizado
Travesía Simple +50 Var. (12km) Jorge Presentado C. P. C. C. Finalizado
Minimaratón Libre K1 (6000m) Ramiro Pino E. M. C. G. Finalizado
SUP All Round Mujeres (3000m) Angelina Bottaro Paraná Rowing Club 23’0’’55
SUP All Round Varones (3000m) Leandro Gómez Libre 22’18’’26
SUP Fun Race Jun. Damas (5000m) Valentina Petean Paraná Rowing Club 38’46’’93
SUP Fun Race Open Damas (5000m) Antonella Tamburlini Paraná Rowing Club 35’39’’5
SUP Fun Race Mast. Damas (5000m) Nora Carabajal Paraná Rowing Club 35’8’’5
SUP Fun Race Open Var. (5000m) Diego Herrera Paraná Rowing Club 34’31’’61
SUP Fun Race Mast. Var. (5000m) Roberto Palacios Club Regatas Gualeguay 34’57’’13
SUP Maratón Master Var. (12km) Erico Martin C. P. C. N. L. P. 1’16’’50
SUP Maratón Open Var. (12km) Exequiel Canoza Paraná Rowing Club 1’2’’20
K4 Libre Varones (2500m) Florenza/Lassus/Vukonich/Caino Paraná Rowing Club 7’49’’34
K4 Libre Damas (2500m) Pedrotti/Abud/Itria/Maslein Club Náutico Paraná 8’45’’32
K4 Menores Varones Farías/Mantaras/Gómez/Millares - 11’55’’96
K2 Cadetes Damas (5000m) Liz Espinosa / Ana Bernhardt Club Regatas Uruguay 21’25’’84
K2 Cadetes Varones (5000m) Thiago Ponce / Ignacio Godoy Paraná Rowing Club 21’56’’63
K2 Seniors Damas (5000m) M. Garro / M. Maslein CNP / CRU 19’07’’53
K2 Seniors Varones (5000m) Daniel Dal Bo / Agustín Ratto Libre / CRU 17’57’’46
Trav. Doble Sen. Var. (12km) S. Spoturno / José Casanova Club Náutico Paraná 48’16’’69
Trav. Doble Sen. Damas (12km) Magalí Kapp / Lorena Picech Club Náutico Paraná 55’22’’8
Trav. Doble Sen. Mixtos (12km) Alexia Ponce / Luciano Gallino Club Náutico Paraná 52’44’’62
Trav. Doble +50 Varones (12km) E. González / Germán Vukonich Club Náutico Paraná 49’50’’9
Minimaratón Promocional Alonso Quiros E. M. C. G. Finalizado

