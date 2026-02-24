Modo Peña llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz con música y danza folclórica

Este viernes 27 de febrero, a las 20, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Bv. Racedo 250), se realizará una nueva edición de Modo Peña, el ciclo cultural que celebra la música y la danza folclórica como parte de la identidad local.

En esta edición se presentarán Yuruma, Hugo Velázquez y su conjunto, Nahuel Borrá, Cristian Vivanco, La Solense y el Ballet La Greda, con una programación que combinará música en vivo y danza tradicional.

La propuesta se consolida como un espacio de encuentro abierto a la comunidad, que promueve la participación de artistas de la ciudad y el disfrute colectivo de las tradiciones populares. Modo Peña reafirma el valor del folclore como expresión viva, que une generaciones y fortalece el sentido de pertenencia.

Además, la jornada contará con patio gastronómico y una feria de editoriales y librerías locales, ampliando la propuesta cultural y generando un espacio integral para el encuentro y la producción local.

La entrada será libre y gratuita.