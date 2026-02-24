Con fines solidarios, Colonia Crespo realizará el festival folklórico Retomando Tradiciones

La comunidad de Colonia Crespo será sede este sábado 28 de febrero de la edición 2026 del Festival Folklórico Retomando Tradiciones, un encuentro cultural y solidario organizado en el predio comunal ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 12, kilómetro 470, en el departamento Paraná, Entre Ríos. La jornada comenzará a las 21 y tendrá como principal objetivo recaudar fondos para instituciones locales, entre ellas la Escuela Nº 48, la Escuela Nº 86, el Club San Lorenzo y la Agrupación Tradicionalista de la localidad.

El evento se desarrollará en un punto estratégico de la zona, cercano a Villa Urquiza y Estación El Palenque, lo que, según la organización, facilita la llegada de público de distintas localidades del departamento y áreas cercanas. Además, se trata de una iniciativa que retoma el espíritu de celebraciones populares tradicionales y que promueven las prácticas culturales asociadas a la identidad entrerriana.

La grilla artística prevista reunirá a músicos y agrupaciones de la región vinculados al repertorio folklórico y chamamecero. Está confirmada la participación de Julio Uro, Javier Herlein, Sofía Maidana, Luis Barros Trío, Danisa Lederhos, Folcloreños, Herederos del Chamamé y Voces Colonieras de Colonia Crespo. A su vez, el festival incorporará presentaciones de danza a cargo del Grupo de Danzas Puentecito de La Picada y del Taller de Danzas Municipal de Sauce Montrull.

Además del escenario artístico, el festival incluirá un sector de stands destinados a emprendedores y expositores locales. La organización confirmó que ya se encuentran disponibles los espacios, con un valor general de $15.000, mientras que el puesto exclusivo de venta de papas fritas y tortas fritas tendrá un costo de $20.000. Los interesados deberán abonar el importe en efectivo antes del 26 de febrero, en la oficina comunal, en el horario de 8 a 12. También indicaron que cada expositor deberá concurrir con su propia mesa, suministro eléctrico, prolongador, cartel identificatorio y todos los elementos necesarios para el funcionamiento del stand.

En relación con la organización general, se estableció que no estará permitida la instalación de otros puestos de alimentos, salvo los previamente definidos.

No se permitirá el ingreso de alimentos ni bebidas al predio.

La entrada al evento será libre y gratuita.