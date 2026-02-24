La Red Federal de Teatros abrió una formación sobre desarrollo de públicos culturales

La Red Federal de Teatros puso en marcha la capacitación virtual "Mediación en artes escénicas y gestión de públicos", una propuesta formativa dirigida a equipos de gestión de salas teatrales integrantes de la red y a productores, docentes de artes escénicas, gestores y mediadores culturales, trabajadores de la cultura y la educación, referentes de espacios culturales y artistas. La iniciativa se desarrollará de manera virtual y sincrónica entre el 31 de marzo y el 5 de mayo, con instancias de inscripción y selección abiertas hasta el 20 de marzo. La propuesta apunta a fortalecer la profesionalización de los equipos de trabajo y generar herramientas que permitan ampliar la relación entre las artes escénicas y sus públicos.

La capacitación forma parte de las líneas de acción impulsadas por la Red Federal de Teatros para 2026, orientadas a mejorar la circulación de información, el intercambio entre espacios culturales y la consolidación de prácticas de gestión que contribuyan a la visibilidad de las salas teatrales. Por eso, el trayecto propone un recorrido intensivo centrado en el diseño y la implementación de estrategias de mediación cultural, entendidas como herramientas que permiten acercar las producciones escénicas a nuevas audiencias y fortalecer los vínculos entre comunidad, instituciones culturales y propuestas artísticas.

El curso estará a cargo de Sonia Jaroslavsky y Aimé Pansera, integrantes del área de Gestión de Públicos del Teatro Nacional Cervantes, encargadas de compartir contenidos teóricos y experiencias vinculadas al trabajo con audiencias culturales. Además, participarán profesionales provenientes de las provincias de Buenos Aires y Santa Cruz. A lo largo de las clases se abordarán conceptos relacionados con el espectador, los públicos culturales, la ciudadanía cultural y los procesos de mediación.

La cursada estará organizada en seis encuentros virtuales de tres horas cada uno, con una carga horaria total de 18 horas sincrónicas y una dedicación estimada de 35 horas incluyendo lecturas, investigaciones y producción escrita. El cronograma comenzará el martes 31 de marzo con un encuentro introductorio dedicado a los públicos culturales y la formación de espectadores. Las clases continuarán los días 7, 14, 21 y 28 de abril, abordando mediación y comunidades, mediación cultural y educativa, dispositivos de mediación y accesibilidad cultural. El último encuentro, previsto para el 5 de mayo, estará destinado al cierre, debate y presentación de proyectos elaborados por los participantes.

Para participar, las personas interesadas deberán desempeñarse en alguna sala integrante de la Red Federal de Teatros. Quienes no trabajen en un espacio perteneciente a la red podrán postularse mediante el aval formal de una sala adherida, que deberá emitir una nota de apadrinamiento. El espacio que respalde la inscripción deberá contar con su perfil cargado en el micrositio oficial de la Red.

El programa completo puede visitarse en este enlace.

Se puede realizar la inscripción a través de este formulario.