Aranda participó del acto que formalizó a la localidad de Isletas como Comuna

El diputado provincial Lénico Aranda (JxER-Diamante) participó del acto protocolar en Isletas que formalizó la conversión de Junta de Gobierno en Comuna, subrayando el trabajo articulado con el Ejecutivo provincial.

La localidad atravesó una jornada histórica al concretar su nueva categoría institucional, un paso que “amplía su capacidad administrativa y potencia su crecimiento”.

El legislador estuvo junto al presidente comunal, Lucas Eichmann, señalando que “este avance es resultado de un trabajo sostenido, diálogo permanente y firme decisión política”.

La actividad contó con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani; el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso y el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, además de otras autoridades nacionales, provinciales y locales.

Durante el encuentro, Aranda expresó su reconocimiento al gobernador Rogelio Frigerio por “priorizar este tipo de decisiones que fortalecen a las comunidades del interior”.

Finalmente, ratificó su voluntad de “seguir impulsando acciones que consoliden el progreso y la planificación en cada localidad del departamento”.