Según consultoras privadas, el aumento de la carne explicó casi el 50% de la inflación mensual de alimentos

El precio de la carne volvió a presionar sobre el bolsillo y explicó casi la mitad de la inflación mensual promedio de alimentos y bebidas en febrero. Según relevamientos privados, el rubro aceleró por tercera semana consecutiva y concentró la mayor incidencia dentro de la canasta básica.

De acuerdo con un informe de LCG, en la tercera semana de febrero los alimentos y bebidas registraron una suba de 0,5% semanal y la inflación promedio de las últimas cuatro semanas trepó a 3,4%. En ese período, la carne volvió a destacarse por encima del resto de los rubros, con un alza del 5,3%.

En paralelo, la consultora Analytica midió una variación semanal de 0,8% en alimentos y bebidas en el Gran Buenos Aires y estimó que el nivel general de precios subiría 2,8% en febrero. En su medición, el promedio de cuatro semanas para alimentos se ubicó en 2,6%.

Ambos informes coincidieron en que la carne lideró las subas y explicó una porción significativa de la dinámica inflacionaria del mes, en un contexto en el que otros rubros mostraron aumentos más moderados o incluso bajas puntuales.

La carne, principal motor de la suba mensual

El relevamiento de LCG señaló que el rubro carnes aceleró por tercera semana consecutiva y aumentó 5,3% en el promedio de las últimas cuatro semanas. Esa dinámica implicó una incidencia de 1,63 puntos porcentuales sobre el 3,4% mensual promedio del rubro alimentos y bebidas, es decir, casi el 50% del total.

La consultora indicó que el alza de la carne fue parcialmente compensada por bajas en frutas, bebidas e infusiones y productos lácteos en la medición semanal, lo que moderó el dato agregado. Aun así, la presión del rubro se mantuvo como el principal factor de impulso.

En la misma línea, Analytica registró que en las últimas cuatro semanas el mayor aumento se dio en carnes y derivados, con una suba de 4,2%, seguido por pescados y mariscos, que avanzaron 4%. El resto de las categorías se movió por debajo de esos valores.

La persistencia de incrementos en cortes y derivados consolidó a la carne como el componente más influyente dentro de la canasta alimentaria, en un escenario en el que la desaceleración de otros segmentos no alcanzó para neutralizar su impacto.

Diferencias semanales y proyección mensual

Mientras LCG midió un aumento de 0,5% semanal en la tercera semana de febrero, Analytica registró 0,8% para el Gran Buenos Aires en el mismo período. Las diferencias responden a metodologías y coberturas distintas, aunque ambas reflejaron una dinámica aún elevada en alimentos.

Según LCG, el 84% de los productos relevados se mantuvo sin variaciones en la última semana, lo que mostró menor dispersión de precios. Sin embargo, el promedio mensual de cuatro semanas se aceleró un punto porcentual y alcanzó 3,4%.

Analytica, por su parte, proyectó una suba de 2,8% en el nivel general de precios en febrero. Para alimentos y bebidas, el promedio de cuatro semanas se ubicó en 2,6%, con incrementos más acotados en rubros como aguas, gaseosas y jugos (+1,4%) y panes y cereales (+0,9%).