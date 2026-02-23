Roncaglia tras ataque en Santa Elena: “Cuando le tiran, el policía puede tirar”

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, remarcó este lunes que el personal policial puede defenderse de un ataque a tiros y debe responder en consecuencia. Lo dijo en el marco de un acto en el que se entregaron dos camionetas a la Policía. Al momento de recibir a Cristian Allegrini, Director General de Prevención de Delitos Rurales, le remarcó que responder con fuego a una balacera "es legítima defensa".

En la ocasión, también le consultó al funcionario por la salud de los dos policías de la Brigada El Quebracho que fueron baleados la noche del domingo en tierras de la estancia Santa Sofía, de la familia Giebert, ubicada sobre la zona de acceso a Santa Elena conocida como "Kilómetro 3" o Avenida Circunvalación. "Están fuera de peligro", le informó Allegrini.

Enseguida, Roncaglia agregó: "Sigan trabajando como los siguen haciendo. Anoche dos muchachos terminaron heridos. Sepa que, cuando le tiran a la policía, el policía puede tirar. No siempre tiene que resultar herido solamente el policía. El delincuente que decidió usar un arma para herir a dos funcionarios, también puede recibir una balazo de un policía. Es legal. Es legítima defensa".

Fuente: La Sexta.