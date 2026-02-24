Primera Nacional: Patronato extendió el contrato de Gabriel “Monito” Díaz

Patronato se aseguró la continuidad de uno de sus bastiones defensivos en el fútbol profesional. Se trata de Gabriel Díaz, el zaguero central que se asentó en las últimas dos temporadas y hoy es uno de los titulares en el equipo que participa de la Primera Nacional 2026.

El Monito, formado en las divisiones inferiores del Rojinegro, confirmó su continuidad en el club de Villa Sarmiento hasta el 31 de diciembre de 2028, según confirmó este martes Patrón en sus redes sociales.

Si bien debutó el 13 de mayo de 2023 –como lateral derecho– ante Temperley (3-1), el oriundo de Villa Mercedes, San Luis, se ganó un lugar como titular tras una seria lesión en 2024 y se convirtió en una de las piezas clave en la última línea Santa.

En total, el zaguero que supo hacer dupla con Santiago Bellati en 2025 ha disputado 59 partidos oficiales con Patronato en la Primera Nacional y anotó dos goles, ambos contra Alvarado de Mar del Plata y con el mismo resultado: derrota por 3 a 1, uno en 2024 y otro en 2025.