Barbitta: “Si el fiscal se siente víctima no está en condiciones objetivas de llevar la acusación de Airaldi”

La abogada defensora de Leonardo Airaldi, Mariana Barbitta, se refirió al proceso cuyo juicio oral se pospuso para el 3 de marzo, y a la grave denuncia de Daniel “Tavi” Celis en la que acusó a Airaldi de orquestar un plan para matar al juez y al fiscal federales. Presentó este lunes un recurso de habeas corpus preventivo y correctivo ante el Tribunal Oral Federal de Paraná.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Barbitta explicó que en esta situación “hay distintos escenarios: el primer escenario estaba relacionado obviamente con el posible inicio de un juicio oral, público y contradictorio para el que yo asumí la defensa en diciembre y que estábamos preparando para hoy 24 de febrero, que iba a comenzar el juicio”.

Respecto de dicho proceso, explicitó: “En la feria judicial en enero yo estuve en Paraná, estuve en el tribunal pidiendo el soporte de los CDs donde supuestamente aparecen las conversaciones que serían sospechosas para la Fiscalía, y hoy no tengo esos CDs, porque hay una imposibilidad por parte del Juzgado Federal de enviarlos. No los tienen, no sabemos dónde están. Los que me entregaron en enero, que eran algunos, no coinciden. Cuando uno los desgraba y los escucha, esos diálogos que aparecen en esos CD no coinciden con el texto de la acusación de la Fiscalía. Ante eso, yo estoy preocupada respecto del inicio de un juicio y por eso pedí la postergación porque no me puedo sentar en un juicio oral, público y contradictorio ante el propio fiscal, ante la propia jueza del tribunal, si no tengo los CDs que corresponden; tengo que escucharlos, tengo que analizarlos previamente, porque es materia de cargo”.

“Este es el primer escenario y en ese sentido estábamos avanzando, un poco exigiéndole al tribunal, poniéndonos a disposición si era necesario. Yo contraté a un técnico informático, a un ingeniero para que vaya a Paraná a que busque. Todo este trabajo se estuvo haciendo durante la feria judicial en enero y ahora en febrero nos encontramos con que todavía no tenemos la información. El juicio se va a comenzar, aparentemente, el martes que viene, el 3 de marzo, en la sede de Paraná. Este es el primer escenario, preocupante, por lo pronto. El segundo escenario es que el viernes recibo una comunicación de que estaban allanando el Penal de Gualeguaychú –donde estoy desde el domingo- en un contexto de una causa judicial que se habría hecho”, describió.

Al respecto, criticó que “lamentablemente no puedo ver esa denuncia”. “Ya me presenté ayer en el Juzgado de Gualeguaychú, me presenté en la Fiscalía y me están peloteando de un lugar para otro y no tengo acceso al expediente”, acusó.

“Según la información de los medios habría una denuncia de este señor Celis, a quien no conozco, pero tengo claro que tiene dos condenas en la provincia de Entre Ríos, que habría dicho que mi cliente tendría un plan para matar al fiscal que está en el juicio, a quien no conoce y con quien todavía no pudimos tener ninguna audiencia. Con el doctor Candioti el jueves 19, después del fin de semana largo, me crucé en Tribunales en Paraná, y ahí lo conocí por primera vez físicamente, nos dimos la mano, nos saludamos, acordamos que debíamos trasladar el juicio al 3 de marzo porque no estaban todavía los CD's. Y de repente aparece esta situación de que mi cliente querría matarlo. Es algo no solamente sorprendente, sino sinceramente complejo, porque además no solamente ha sido mencionado en todos los medios nacionales el nombre de él y mi nombre, cuando ni siquiera tenemos la información correcta del expediente. Y recuerden que, si esta persona se presentó en Tribunales, no sé en qué contexto, bajo juramento de decir verdad, también es muy grave. Porque él está afirmando cuestiones que no hay información real de que exista. No hay nada que exista, planteó la abogada.

En ese marco, criticó el allanamiento realizado en la cárcel de Gualeguaychú: “Se llevaron del pabellón anotaciones personales de Leonardo, se llevaron carpetas que tenían el logo de mi estudio, porque yo le había llevado armadas las carpetas de la información del juicio. Porque tenemos que trabajar en la cárcel de cara al debate oral y yo le dejé preparado el requerimiento de elevación al juicio, el procesamiento, toda la línea de tiempo, mis memos con estrategias del juicio, se llevaron todo, y ni siquiera todavía puedo tener acceso al expediente de Gualeguaychú”.

Ante ello, afirmó: “Estoy atravesando una situación de gravedad en términos constitucionales porque estoy a ciegas en el caso de Gualeguaychú. Yo estoy a ciegas, que soy la defensora, pero el Poder Ejecutivo sí tiene información. Por eso entiendo que es una situación grave de cómo se está desarrollando esto. Y encima fui a la cárcel de Gualeguaychú a ver a Leonardo y me encuentro con que, además, supuestamente está incomunicado. Tuve que pelearme casi con el Servicio Penitenciario para que me dejaran entrar, logré verlo, pero está en una celda aislado, no le han podido brindar comida. Y no sabemos por qué, porque no hay ninguna orden judicial en ese sentido. Yo no vi ninguna, a mí no me notificaron nada de esto. Entonces, es toda una situación alarmante”.

Respecto de la denuncia de Celis, señaló: “Esto del plan supuestamente de una persona uruguaya, no sé qué han querido decir porque mi cliente no lo conoce al doctor Candioti, porque no se han cruzado en ninguna audiencia todavía y la idea era que empezáramos el juicio. Después, me mencionó que él de ninguna manera tiene, ni ha dicho, ni ha mencionado, ni se le ha pasado por la cabeza ninguna de estas cuestiones. Pero este señor Celis, bajo juramento, dijo que sí, y no sé qué mostró, no sé qué habrá encontrado. Porque si no, es realmente disparatada y desproporcionada esta situación”.

Definió que Celis “es un señor que tiene credibilidad cero, porque está condenado” y reveló que “el día 14 de febrero, el señor Celis quiso ingresar al pabellón federal de Gualeguaychú y los propios compañeros del pabellón hicieron una nota diciendo que no querían que entrara que yo presenté en el Tribunal Oral, porque no querían que haya conflictos porque parece que este señor es conflictivo. Y todos firmaron, tengo una nota de puño y letra prohibiendo el ingreso de él al pabellón. Esto es parte de las reglas que en la cárcel se estilan, que ya de por sí son situaciones complejas, la gente no tiene comunicación con la familia, la gente no puede salir, entonces sumarle un conflicto de una persona que tiene amenazas o dice cosas que no corresponden, por eso le prohibieron el ingreso y esto está acreditado con una nota al Servicio Penitenciario y al Tribunal. Esto fue el 14, y el 18 el señor Celis aparentemente habría denunciado”.

Por otra parte, dijo que por esta situación su defendido Airaldi “está absolutamente angustiado y no puede creer que, de repente que estábamos preparando el juicio, ahora aparece esta situación donde su nombre y apellido, igual que el mío, está en todos los medios de comunicación nacionales y provinciales. No entiende qué está pasando, no lo entiende”.

“Me dijo que en el allanamiento se llevaron sus cuadernos, sus cosas, y no hay nada que podría llegar a ser ni sospechoso y nada vinculado a ningún tipo de plan, porque lo que necesita es tener un juicio tranquilo, respetuoso, y que pueda sostener su inocencia y pedir la absolución y la libertad, que es lo que corresponde. La verdad es que en este contexto hay complicaciones, él está pasando por un momento raro, que no se sabe bien qué está pasando. Yo voy a volver a Gualeguaychú a verlo a la Unidad Penal y me voy a regresar a Buenos Aires, porque el 3 se supone que tenemos el juicio”, señaló.

Barbitta relató que tras la denuncia de Celis el viernes pasado, “el sábado mandé por mail la designación para constituir la defensa, estuve presencialmente en el Juzgado Federal de Gualeguaychú donde le dije al secretario del Juzgado que por favor necesito que me habiliten mi calidad de defensora”.

“Ahora, ojo que la causa es NN. Porque todos hablan de mi cliente, pero la causa se llama NN sobre averiguación. Ni siquiera hay un nombre y apellido de un supuesto imputado. Él sí fue sujeto pasivo de allanamiento, la celda de él fue allanada y se llevaron papeles de su propiedad, entonces me designa como defensora y desde ayer tiene el juez mi aceptación del cargo, tenemos todo listo para que nos habiliten poder ver la denuncia y resulta que no podemos verla; resulta que ayer a la tarde tomaron una declaración por Zoom a una persona, le preguntaron a esa persona por mi cliente y yo no puedo tener acceso a eso tampoco. O sea, yo no puedo controlar la prueba que están gestionando a espaldas de la defensa”, cuestionó.

Admitió además que no pudo escuchar las declaraciones del ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia: “Lamento no poder expresarme sobre esto, más que nada porque no he visto el expediente. Pero también hay una realidad, y es que, si realmente se consideran víctimas, como ha dicho el ministro y eventualmente el fiscal y el juez anterior al caso; este fiscal puntualmente ya no puede estar en este juicio de Paraná; si realmente es víctima y se considera y se autopercibe víctima, no está en condiciones objetivas de llevar adelante la acusación de Airaldi en Paraná, y eso también es un tema, es complejo”.

“He visto en los medios de comunicación que el fiscal habría pedido el traslado de mi cliente, que tampoco tuve acceso, por eso el habeas corpus de ayer. Según información que me llegó fue el ministro (de Seguridad, Néstor Roncaglia) el que comentó que la Fiscalía pidió el traslado de Airaldi a Ezeiza, y si esto es así, yo presenté un habeas corpus preventivo porque entiendo que hay muchas cuestiones que afectarían de por sí este traslado. No solamente se agravarían ilegítimamente las condiciones de detención porque estaría en un programa que jamás estuvo, o sea, no hay un programa vinculado al alto perfil que ha tenido Leonardo hasta ahora. Llama la atención porque la causa nunca tuvo esa situación; por otro lado, el alejamiento con la familia y el alejamiento de la posibilidad de que trabajemos en conjunto para el arranque del juicio. Son cuestiones que hay que verlas con cautela, por eso quiero pedir prudencia a la prensa porque esto es grave, es una situación que ha generado mucho estrés para la familia en particular de mi cliente y para mi equipo de trabajo. Entonces, prudencia, tranquilidad, respeto, y entender que Leonardo está a punto de ser eventualmente juzgado, en un caso que tiene bastantes irregularidades, por lo pronto de arranque ya con la prueba, y por otro lado, esta circunstancia del posible plan de muerte al que ni siquiera tuvimos acceso”, concluyó.