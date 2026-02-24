Vence el Impuesto Inmobiliario: todo lo que hay que saber y cómo hacer para pagar menos

El Impuesto Inmobiliario Urbano vence este miércoles y jueves. Desde la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) se brindaron precisiones sobre aumentos, descuentos y formas de pago, entre otros datos.

Los vencimientos de la cuota 1 del impuesto, y también de la posibilidad de hacer el pago anual, operan este miércoles (últimos dígitos verificadores 0 al 4) y jueves (5 al 9).

Aumentos y topes

El aumento aplicado este año para el 85 por ciento de los contribuyentes tiene un tope del 30 por ciento sobre el impuesto básico. Desde el organismo remarcan que esta suba está por debajo de la inflación, que el año pasado alcanzó el 31,5 por ciento.

Al restante 15 por ciento de los contribuyentes se le pueden aplicar aumentos mayores, según el caso.

Si la propiedad sufrió cambios tales como mejoras o ampliaciones, el incremento será acorde al aumento del valor de la propiedad.

Para las propiedades de mayor valor la reducción será de entre el 10 y el 15 por ciento.

Desde ATER se remarca que, aunque de acuerdo a un esquema progresivo y gradual, todas las propiedades tienen un beneficio sobre el impuesto básico.

Otro caso puede ser la pérdida de descuentos obtenidos el año pasado, como el de buen pagador o el de la adhesión a la boleta digital.

Descuentos disponibles

Hay dos beneficios disponibles para pagar un monto menor. Uno es el 15 por ciento de descuento por buen pagador, que obtienen quienes abonaron a término las cuotas del año pasado. El otro es el 10 por ciento de descuento para quienes hacen el pago anual y cancelan todo el 2026 por adelantado.

Los beneficios son acumulables, lo que permite reducir hasta un 25 por ciento el monto a abonar.

Cómo y dónde pagar

Las boletas papel ya no existen y son exclusivamente digitales. A quienes están adheridos al sistema, les llegan a su correo electrónico. Quiénes no, puede descargarla desde el portal de ATER.

También se puede descargar la boleta desde la app Mi Entre Ríos y abonarla allí. O dirigirse a cualquier Entre Ríos Servicios o Plus Pagos sin necesidad de llevar la boleta impresa, solo con DNI o CUIT.

El pago online se puede hacer, además, a través de Plus Pagos, mediante cajeros automáticos, home banking o a través del QR disponible en el portal institucional de ATER con cualquier billetera virtual o tarjeta de débito.

Otra opción es adherir el impuesto al débito automático en una cuenta bancaria.

Dudas y quejas

Quiénes tengan dudas, quejas o necesiten información complementaria sobre el detalle y monto de su boleta, son atendidos de manera personalizada en el 0810-888-2837, a través del correo electrónico consultas@ater.gob.ar, en las redes sociales de ATER o de forma presencial en las oficinas de toda la provincia.