El entrerriano Juan Ignacio Eihhorst fue convocado para el Mundial de Atletismo

El entrerriano Juan Ignacio Eihhorst fue convocado por la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down (FAFASD) para participar del Mundial de Atletismo que se desarrollará del 13 al 19 de junio en Sofía, Bulgaria.

Nacho, como lo conocen popularmente, tiene 20 años y es de Villa San Marcial (Departamento Uruguay) y afrontará su segunda experiencia internacional, luego de haber participado de los Trisome Games en Turquía durante 2024.

Eihhorst comenzó a practicar atletismo desde 2016 y desarrolla distintas disciplinas como lanzamiento de bala, disco y jabalina. Actualmente entrena tres veces por semana en Villaguay, a las órdenes de Alan Espinoza (también entrenador de la atleta Victoria Zanolli), en la Escuela de Atletismo de Alto Rendimiento de la Ciudad de Encuentros.

El joven entrerriano es campeón nacional en su categoría y viaja lunes, miércoles y viernes para cumplir con el entrenamiento específico; el resto de la semana cumple con su preparación física en Villa San Marcial. Del 9 al 13 de febrero participó de una concentración con el resto del seleccionado argentino.