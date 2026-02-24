Un informe revela que Entre Ríos perdió 868 empleadores y más de 6.400 puestos de trabajo formales en dos años

Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la provincia de Entre Ríos registró un fuerte deterioro en su mercado laboral formal. En ese período se perdieron 868 empleadores con trabajadores registrados -una caída del 5 por ciento- al pasar de 17.405 a 16.537 firmas activas. Al mismo tiempo, se destruyeron 6.416 puestos de trabajo formales (-2,3 por ciento), lo que redujo la cantidad de trabajadores registrados de 281.045 a 274.629.

Los datos surgen de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y fueron analizados en un informe por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El trabajo describe un escenario de retracción sostenida que impacta especialmente en las pequeñas y medianas empresas, columna vertebral del entramado productivo provincial.

Los sectores más golpeados

En términos absolutos, el sector más afectado fue el comercio, que perdió 231 empleadores en dos años. Le siguieron la industria manufacturera (-105) y el transporte y almacenamiento (-101). A su vez, los servicios profesionales, la actividad agropecuaria, el turismo y la construcción acumularon en conjunto 317 empleadores menos.

Si se observa la caída en términos relativos, el impacto fue aún más severo en algunos rubros específicos. Los servicios artísticos, culturales y deportivos registraron una baja del 18,3 por ciento en la cantidad de empleadores, la construcción cayó 12,4 por ciento y los servicios de organizaciones extraterritoriales retrocedieron 12 por ciento.

La mayor pérdida

Del lado del empleo registrado, la construcción concentró la mayor pérdida de puestos: 3.207 trabajadores menos en dos años, lo que representa una caída del 38,2 por ciento en ese sector. También se verificaron retrocesos significativos en transporte y almacenamiento (-664 puestos) e industria manufacturera (-649).

Otros sectores mostraron incrementos puntuales que, sin embargo, no lograron compensar el derrumbe general. El agro sumó 966 trabajadores y el comercio incorporó 754 puestos, pero el saldo global continuó siendo negativo.

En términos porcentuales, además de la construcción, se destacaron fuertes caídas en la administración pública (-37 por ciento) y en los servicios inmobiliarios (-18,7 por ciento).

Pymes en retroceso

Uno de los datos más relevantes del informe es la concentración de la crisis en las empresas de menor tamaño. El 98,2 por ciento de los puestos de trabajo perdidos -6.301 empleos- se registró en empleadores de hasta 500 trabajadores. Este segmento también explica prácticamente la totalidad de la desaparición de firmas: 872 empleadores menos (-5,03 por ciento).

En contraste, las grandes empresas mostraron un comportamiento relativamente estable: crecieron levemente en cantidad (+4 empleadores) y apenas redujeron 115 puestos de trabajo (-0,1 por ciento).