“7.10: Sur Rojo” ganó Mejor Película y Mejor Dirección en el Punta del Este Jewish Film Festival

La producción argentina dirigida por Uriel Sokolowicz fue distinguida en la 23ª edición del certamen uruguayo, realizada en el Grand Hotel de Punta del Este. El jurado destacó la potencia testimonial del filme y su capacidad para transformar el registro del 7 de octubre de 2023 en una reflexión profunda sobre la condición humana en tiempos de guerra.

La película argentina 7.10: Sur Rojo, dirigida por Uriel Sokolowicz*, fue distinguida con los premios Mejor Película y Mejor Dirección en la 23ª edición del Punta del Este Jewish Film Festival, que se realizó del 21 al 24 de febrero de 2026 en el Grand Hotel de Punta del Este, Uruguay.

El certamen, que nació en 2003 y ha mantenido su continuidad durante más de dos décadas, se ha consolidado como uno de los espacios culturales más importantes de la región para el cine con temática judía o vinculada a la memoria, la identidad y los procesos sociales.

Según el acta del jurado de este festival, “7.10: Sur Rojo” fue galardonada por su capacidad de infiltrarse en las grietas del dolor humano y transformar el registro del 7 de octubre de 2023 en un testimonio audiovisual de gran potencia emocional. Los integrantes del jurado destacaron que la película confronta al espectador con una realidad ineludible y redefine el concepto de “cine de urgencia” al convertir el caos en una profunda reflexión sobre la condición humana en tiempos de guerra.

El Punta del Este Jewish Film Festival reunió en su edición 2026 más de 70 producciones entre largometrajes y cortos de alrededor de 25 países, con proyecciones que incluyeron estrenos exclusivos en Uruguay y en algunos casos para toda América Latina.

Además de las competencias cinematográficas, el festival contó con actividades educativas y culturales, como una conferencia organizada por el Centro Uruguayo de Estudios contra el Antisemitismo y la Desinformación (Cuecad) y la exhibición de una muestra artística del movimiento Combat Antisemitism Movement bajo el lema “No discriminarás”, reforzando así el objetivo del evento de promover el diálogo y la reflexión a través del cine.