Alerta sanitaria: Senasa confirmó un nuevo brote de gripe aviar y suspendió las exportaciones

El caso positivo se detectó en una granja comercial de la localidad bonaerense de Ranchos. El consumo interno no corre riesgos.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó un nuevo brote de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en una granja comercial de la localidad bonaerense de Ranchos. Ante este escenario sanitario, el organismo dispuso de manera inmediata el cierre transitorio de las exportaciones de productos aviares.

El hallazgo se produjo luego de que los responsables del establecimiento, dedicado a la cría de reproductores pesados, notificaran una elevada mortandad de aves y signos clínicos compatibles con la enfermedad. Tras el envío de muestras al Laboratorio Oficial del Senasa en Martínez, se confirmó el resultado positivo.

Inmediatamente, el organismo activó su plan de contingencia e interdictó la granja. Se estableció una estricta Zona de Control Sanitario de 3 kilómetros a la redonda —donde se reforzó la bioseguridad y restricción de movimientos—, acompañada de un área de vigilancia epidemiológica de 7 kilómetros. Agentes oficiales supervisarán en las próximas horas el sacrificio y disposición final de las aves, para luego proceder a la desinfección total del predio.

En cuanto al impacto comercial, el Senasa informará a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y suspenderá temporalmente los envíos hacia países que exigen la condición de “país libre” de la enfermedad. No obstante, se aclaró que se podrá seguir exportando a aquellos Estados que reconocen la estrategia de “zonificación” (es decir, que aceptan productos de áreas no afectadas del país).

Respecto a la población, las autoridades llevaron tranquilidad y remarcaron que la producción para el mercado interno continuará con normalidad, ya que la gripe aviar no se transmite a los humanos por el consumo de carne de pollo ni de huevos.

Si no se presentan nuevos focos en granjas comerciales, Argentina podrá autodeclararse nuevamente libre de la enfermedad tras un plazo de 28 días desde la finalización de las tareas de limpieza y desinfección, lo que habilitaría la reactivación total del mercado externo.

El último antecedente de un brote en una granja comercial había ocurrido el 20 de agosto del año pasado en Los Toldos (Buenos Aires). En aquella oportunidad, tras aplicar los mismos protocolos de contención y cierre temporal de mercados, las exportaciones lograron reabrirse recién en el mes de octubre.

