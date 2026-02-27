Gremios y organizaciones se movilizaron en Paraná contra la reforma laboral

En el marco del debate que este viernes se desarrolla en el Senado de la Nación Argentina por la denominada Ley de Modernización Laboral impulsada por el presidente Javier Milei, organizaciones sociales y sindicales de Entre Ríos se movilizaron hacia Casa de Gobierno en rechazo a la iniciativa.

La convocatoria fue impulsada por la Multisectorial de Entre Ríos, que concentró en horas de la tarde frente a la Caja de Jubilaciones y desde allí marchó hacia Plaza Mansilla, frente a la sede del Ejecutivo provincial, para expresar su rechazo al proyecto que el oficialismo busca aprobar en la Cámara alta.

De la movilización participaron seccionales y militantes de gremios y organizaciones como UTEP, CTERA, MTE, MST y ATE, entre otras. Durante la protesta, los oradores manifestaron su preocupación por el quórum alcanzado en el Congreso y advirtieron sobre la posible eliminación o modificación de artículos que —según señalaron— resguardan derechos laborales históricos.

Además del rechazo a la reforma laboral, en los discursos también se cuestionaron otras iniciativas que avanzaron en el Congreso en los últimos días, como la reforma de la Ley de Glaciares y la reciente aprobación de la baja de la edad de responsabilidad penal juvenil. Los manifestantes vincularon estos proyectos con una orientación que calificaron como punitiva y regresiva en materia de derechos sociales.

Fotos: Facebook Oscar Muntes.