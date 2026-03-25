Bordet: “No veo bien una reforma previsional que pueda salir por imposición y no por consenso”

El diputado nacional y exgobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet (PJ), reflexionó sobre la importancia de la conmemoración del 24 de marzo, a 50 años del Golpe de Estado. También analizó la intención de reforma previsional en la provincia y habló de sus intenciones políticas a futuro.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bordet comentó que estuvo “en la plaza en Concordia como un vecino más” donde se realizó “un acto muy emotivo porque hay un momento realmente muy crítico con un negacionismo que desde el gobierno nacional se quiere imponer, incluso con esta suerte de cambio cultural, sobre temas que hoy deberían estar fuera de toda discusión. Fueron delitos de lesa humanidad que fueron juzgados, condenados, con pruebas más que suficientes como para que hoy se quiera instalar una revisión y una discusión de cosas que están debidamente comprobadas y demostradas”.

En ese marco, dijo que le cayó “mal” la declaración oficial del gobierno nacional por el 24 de marzo “porque tratar de distorsionar lo que costó años de lucha de los organismos de derechos humanos, de familiares de detenidos, desaparecidos, de distintas instituciones de la vida social del país; de todo lo que costó demostrar y superar las leyes como el Punto Final o la Obediencia Debida, el indulto del Presidente Carlos Menem para después culminar en los juicios, en la reapertura de las causas y las condenas, instalar a esto a 50 años del Golpe claramente tiene una connotación muy grave para el país”.

“Creo que los países tienen un antes y un después cuando se producen delitos de lesa humanidad, son cuestiones que atraviesan cualquier ideología, cualquier partido político o sentimiento partidario. Estas son cosas que no deberíamos estar revisándolas y el gobierno trata de manipular en un sentido esta situación, probablemente para que no se siga investigando y no se siga sabiendo qué es lo que pasó, porque todavía hay un manto de oscuridad que no se termina de develar. Y es necesario poder seguir avanzando y actuando para que se conozca la verdad de lo que ocurrió y que podamos saber dónde están quienes aún continúan en calidad de desaparecidos. No hay otra forma de reconciliación con la sociedad si no es con la verdad, la justicia y la condena, como corresponde en un gobierno democrático”, reflexionó.

Planteó ante ello, que “en la plaza ayer, si bien me encontré con muchos compañeros que hace años que concurren a la plaza, también me encontré con muchísima gente joven, muy joven, que fue con mucha emoción al acto y esto quiere decir que hay una cuestión generacional que repudia y que tiene muy en claro esta situación de que no se puede equiparar lo que es la represión del Estado con lo que ocurrió en ese momento. Esa suerte de teoría de los dos demonios, no existió en la Argentina. Lo que existió fue una represión ordenada desde el Estado para cometer vejámenes y desapariciones forzadas de personas”.

En otro orden de temas, sobre su posible intención de volver a ser intendente de Concordia, Bordet relató: “Fui al cumpleaños de doña Laurentina Candioti que es una vecina de mi barrio, Almirante Brown, a una cuadra del club Santamaría de Oro donde jugaba el fútbol, y donde en el año ‘83 que tenía 19 o 20 años militábamos en la Juventud Peronista y doña Laurentina cuando volvíamos de alguna pegatina nos preparaba un guiso. Es una mujer que la conocí a lo largo de la vida, soy amigo de uno de sus hijos, conozco a toda su familia y me invitó personalmente para el cumpleaños. Fue un muy lindo encuentro, hablamos de tiempos pasados y de cosas que son mucho más importantes que cualquier trascendencia política. La verdad es que de política no hablamos absolutamente nada en ese momento. Por ahí siempre alguien, alguna chanza puede hacer, pero no hubo nada de eso”.

De todos modos, reconoció que la posibilidad de ser intendente “me lo dicen a diario en Concordia, es cierto”. “Pero yo creo que hay ciclos que están cumplidos, creo que hay que generar expectativa y mi compromiso es colaborar y poner todo lo que pueda aportar para que Concordia pueda tener un gobierno que conecte con la sensibilidad social que hoy necesita la gente. Mi ciudad, Concordia, está pasando por situaciones realmente muy pero muy complejas y en ese sentido mi compromiso militante siempre va a estar. Siempre voy a seguir militando y trabajando por lo que siempre consideré que es justo, así que ese es el lugar donde me va a encontrar, no hay otra aspiración que tenga. Debo reconocer y debo decir también que, cuando me cruzo con mucha gente, incluso anoche también después del acto varios vecinos se acercaron, se acordaban de mis gestiones de intendente, y gracias a Dios pudimos hacer muchas cosas en la ciudad”, refirió.

Consultado por la reforma previsional que impulsa el gobierno de Rogelio Frigerio, consideró que “es necesario generar una reforma de la ley de jubilaciones y esto está claro. De hecho, nosotros hicimos reformas muy importantes que no fueron reconocidas por este gobierno, pero reformas que modificaron centralmente el sistema de jubilaciones que eran injustas, una de ellas es el decreto que se firmó para que no se pueda optar, sino que se requiera un mínimo superior de aportes en las cajas provinciales, que era una desigualdad para el sistema de aportes jubilatorios. Esto se podía hacer por decreto y lo hicimos por decreto. Tomamos medidas importantes, el contador (Edgardo) Scarione hizo un trabajo realmente muy importante en la Caja de Jubilaciones de la provincia. Lo que no pudimos avanzar era lo que no se podía modificar por ley y creo que es importante que se discuta y que se debata”.

Remarcó que “la discusión tiene que ser con diálogo, y ese diálogo tiene que ser no solo convocante, sino también de ida y vuelta. Cuando se quieren imponer cuestiones, al menos según lo que ha trascendido, hablan de vectores –que antes le decíamos borradores- que contienen algunos ítems por separado, pero un proyecto definido como tal para discutir hoy no se conoce”.

“Se conocen estos apuntes, borradores o vectores, como se les llame, que por lo poco que he podido leer tienen que ver, por ejemplo, con tomar todos los años desde el ingreso como aportante hasta el final de los 30 años, y esto claramente es una situación que no recuerdo que exista en otra Caja jubilatoria, sino que además no toma en cuenta la evolución que ha tenido y el mérito que ha tenido quien se desempeñó en la vida pública a lo largo de tantos años. Y creo que en esto la palabra más importante la tienen, primero, los jubilados de hoy; segundo, los aportantes activos de hoy a la Caja, que están representados a través de organizaciones gremiales; y tercero, la discusión en general porque atraviesa también a toda la sociedad entrerriana porque son fondos públicos que nacen de los aportes y los impuestos de las personas. Entonces, creo que a este debate le está faltando más dinámica, y no veo bien una reforma previsional que pueda salir por imposición y no por consenso. Creo que el consenso es clave en este sentido”, concluyó.