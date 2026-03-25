Burgos sobre la movilización del 24M: "Este es un gobierno que aplica un proyecto similar al de la dictadura"

Tras la histórica movilizacion en Paraná y en todo el país, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FITU expresó: “Fuimos parte de una marcha y acto enormes, emotivos y necesarios. Un acto que denunció los crímenes de la dictadura y de la Triple A, exigió justicia y castigo. Se denunció el negacionismo y la reivindicación del terrorismo de Estado que hoy realiza el gobierno de Milei junto a sus cómplices, como es Frigerio en Entre Rios. Orgullosamente podemos decir desde el MST en el Frente de Izquierda que fuimos impulsores de la unidad en la diversidad que se expresó este 24M".

"Este es un gobierno que aplica un proyecto similar al de la dictadura y quiere avanzar todavía con más leyes reaccionarias. Hoy más que nunca, decir nunca más es expresarnos con esta contundencia en las calles. Unir las luchas del pasado con las presentes es parte de la memoria activa, de la reivindicación de nuestros 30.000 y de la pelea porque nunca más, sea nunca más a todos los genocidios", agregó la dirigente.

Y cerró: "Las plazas multitudinarias en todo el país confirman que sí hay fuerza para luchar y derrotar a este gobierno represor, negacionista y estafador como en el caso $LIBRA. El 24 demuestra que, si bien Milei cuenta con cómplices que en el Parlamento le votan todas sus leyes, incluso sectores del PJ, hay una forma de derrotarlos. La pelea central es en las calles y ahí estamos desde la izquierda, mientras fortalecemos una alternativa política anticapitalista y socialista para seguir luchando por el país y el mundo que soñamos”.