Recursos Naturales y Fiscalización: la desvinculación de un inspector advirtió sobre posible desmantelamiento

La desvinculación, la no renovación de su contrato, del agente Juan Gabriel Vázquez como inspector de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos, movilizó a un grupo de compañeros a plantear públicamente sobre el sentido de desmantelar un área sensible del Estado desplazando al personal idóneo. En este orden, apuntaron que el trabajador alejado cuenta con más de 10 años de experiencia y el apartamiento se realizó sin mediar sumario, sanción ni explicación. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) recibió hace un tiempo el pedido de intermediar reparar la situación, pero el caso sigue “en carpeta”, señalaron desde el sindicato.

“¿Qué Estado estamos construyendo si quienes hacen cumplir la ley son los primeros en quedar afuera?”, se preguntaron en una carta un grupo de trabajadores de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización que cumplen funciones como inspectores del área. La inquietud fue madurando durante un tiempo antes de hacer público el caso de Juan Gabriel Vázquez (Legajo N° 219239), que fue desvinculado a fines de 2025 “tras más de una década de trabajo en el Estado. No hubo sumario, no hubo sanción, no hubo explicación. Solo una decisión administrativa –la de no renovar el contrato– con una firma y afuera”, explicaron sobre el desplazamiento.

La preocupación por el despido y el rumbo del área deviene “porque hay una realidad que no se puede ocultar; Juan era un trabajador de territorio, formado, con mucha experiencia en la lucha contra el tráfico de fauna y la caza furtiva, haciendo cumplir la ley donde otros miran para otro lado”, manifestó uno compañero que supo compartir tareas.

El caso de Juan Gabriel Vázquez es como el de muchos. Ingresó en 2013 bajo un contrato de obra, pasó luego a una modalidad de contrato de servicio y, durante la gestión, regresó a una relación con un contrato temporal. Esto sucedió “como todos los contratos de servicio que estaban esperando la planta. Es decir, un final escrito, con más precariedad, menos derechos y más vulnerabilidad, dependiendo de la voluntad política, siendo un rehén más de las decisiones que se manejan en las oficinas a puertas cerradas”, se quejó un trabajador que pudo lograr la planta.

En la carta que se dio a conocer por la situación de Vázquez se apuntó al exdirector de la repartición, Antonio Marcelo Sapetti, quien tomó la decisión de “dejarlo afuera sin evaluar la trayectoria, sin ponderar la formación y sin medir el impacto: Juan es una persona con reconocimiento de instituciones por su gran trabajo”, se comentó. En este orden se planteó que su desafectación “fue una decisión pura y exclusivamente política, arbitraria, injustificada y profundamente irresponsable”, afirmaron el escrito conocido por ERA Verde.

Abonando lo inexplicable del caso, se contó que Vázquez también prestó servicios como chofer, con autorización de Sapetti, en otras áreas oficiales para cubrir distintas actividades, lo que exhibe “su compromiso con el Estado y evidencia que su desafectación es totalmente arbitraria”.