Con Reynaldo Sietecase, comienza la edición 2026 del Ciclo de Charlas de ANÁLISIS

Con la presencia del periodista y escritor Reynaldo Sietecase (Radio con Vos, Ahora Play, Telefé), que brindará una charla titulada “El día después del periodismo”, se inicia este viernes 27 de marzo la edición 2026 del Ciclo de Charlas de ANÁLISIS. La actividad será a las 20 en el octavo piso del hotel Howard Johnson Mayorazgo en Paraná.

Para el 10 de abril, está programada la presencia de Hugo Alconada Mon (La Nación), que disertará sobre “Periodismo, investigación y poder”.

El 23 de mayo, en tanto, será el turno de Mariel Fitz Patrick (Infobae) y Hernán Capiello (La Nación) que hablarán de “Justicia, poder y política”.

Como es habitual desde hace más de una década, la agenda de charlas se extenderá hasta fin de año.

Las charlas se realizan en el Hotel Howard Johnson Mayorazgo, organizadas por ANÁLISIS, Canal 9 Litoral y Radio Plaza, con entrada libre y gratuita.