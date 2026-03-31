Fabián Rogel recordó a Raúl Alfonsín

El diputado provincial radical, Fabián Rogel (Paraná), recordó al expresidente Raúl Alfonsín. Es que este martes 31 de marzo, se cuentan 17 años de su fallecimiento. Por eso, a través de un posteo en Facebook, el legislador provincial le dedicó una palabras.

“Hoy conmemoramos el 17º aniversario del fallecimiento de Raúl Alfonsín. Su rol clave en la consolidación democrática en la República Argentina me llevó a elegir su imagen para ilustrar la portada del libro que escribí hace tres años por los 40 años de continuidad democrática”, escribió.