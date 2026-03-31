El Órgano de Revisión de Salud Mental recibió a autoridades de OSER y analizó la creación de ORI

En su segunda reunión del año (94° en la vida del organismo), el plenario del Órgano de Revisión de Salud Mental volvió a abordar las dificultades en la accesibilidad a prestaciones de salud a través de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), esta vez con la presencia del vicepresidente del directorio de esa institución, Ricardo García, quien respondió a las consultas realizadas. Otro de los temas tratados en el encuentro fue la herramienta de inteligencia artificial ORI, recientemente lanzada por el gobierno provincial.

Estuvieron presentes el secretario ejecutivo del ORSM, Martín Cabrera; la secretaria de la Defensoría General, Lorena Calí; el director general de Salud Mental, Esteban Dávila; la directora general de Derechos Humanos, María Emma Bargagna, y los y las representantes de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Analía Bressan; de la Asociación de Usuarios, Familiares y Amigos de la Salud Mental (Aufasam), Norberto González, y de la Asociación de Médicos y Médicas Psiquiatras de Entre Ríos (AMPER), Margarita Cermelli, quien lo hizo en forma virtual.

Con respecto a las prestaciones de OSER, el vicepresidente brindó explicaciones acerca de los problemas que se observan en cuestiones como el acceso a la atención de profesionales de salud mental (psicología, psiquiatría y acompañamiento terapéutico), el tiempo de los reintegros y la falta de cobertura en comunidades terapéuticas. El Órgano de Revisión viene realizando un seguimiento de estos temas y solicitando informes a la obra social.

García dio cuenta del proceso de reducción del déficit que se lleva adelante en la entidad, lo cual permitiría en el mediano plazo mejorar gradualmente la cobertura que se ofrece a los afiliados y afiliadas que necesitan de los servicios de salud mental. El funcionario estuvo acompañado de Leonardo Siviglia, director de Programas Específicos, e Ivana Pellegrini, jefa de departamento.

Por otro lado, el plenario analizó la creación de ORI, el agente digital de inteligencia artificial del gobierno de Entre Ríos, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones, para acompañar a familias y docentes en el cuidado de los y las adolescentes. Distintos integrantes del ORSM expresaron que faltan precisiones sobre la inserción de esta herramienta en la red sanitaria estatal, la confidencialidad y el resguardo de los datos personales, a la vez que pusieron de relieve que existen canales formales de consulta para el desarrollo de estas políticas que no fueron tenidos en cuenta.

Por su parte, el director de Salud Mental expresó que ORI no reemplaza a la intervención profesional, no diagnostica ni prescribe un tratamiento, sino que es una herramienta acotada al acompañamiento a padres y docentes, quienes suelen utilizar inteligencia artificial para buscar asesoramiento. A la par, dijo que se trabaja en el fortalecimiento de la red de salud mental y los dispositivos intermedios, lo que incluye las condiciones laborales y capacitaciones en mhGAP (programa de acción para superar las brechas en salud mental de la Organización Mundial de la Salud).

Por otro lado, durante el encuentro se informó que el Hogar de Cristo Paraná presentó su postulación para integrar el plenario en representación del estamento de organizaciones abocadas a la defensa de los derechos humanos.

Además, entre otros temas, se decidió por mayoría avalar el curso: “Capacitación en salud mental. Experiencias y desafíos en la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental”, propuesto por la Asociación de Trabajadores del Estado.