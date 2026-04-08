Mempo Giardinelli y Daniel Mecca estarán presentes en la inauguración de la Plaza Borges

La plaza Jorge Luis Borges está ubicada en la intersección de las calles San Martín, Pronunciamiento y Av. Ejército.

La ciudad de Paraná inaugurará la nueva Plaza Jorge Luis Borges con una jornada cultural abierta a la comunidad, que contará con la participación especial del escritor y periodista Mempo Giardinelli y del escritor y divulgador literario Daniel Mecca. Será este jueves a partir de las 16.

Giardinelli, reconocido autor de una vasta obra literaria traducida a múltiples idiomas y ganador del Premio Rómulo Gallegos, es además un referente en la promoción de la lectura a través de la fundación que lleva su nombre. En ensayos y columnas, ha reflexionado en diversas ocasiones sobre la figura de Jorge Luis Borges, destacando su centralidad en la literatura argentina y su proyección universal, al tiempo que propone lecturas críticas sobre su lugar en el canon y su recepción cultural.

Por su parte, Mecca es escritor, periodista cultural y divulgador especializado en la obra borgeana. Autor de Borges, la gran bestia pop de la literatura argentina y creador de la Borgespalooza, se ha consolidado como una de las voces actuales más activas en la difusión y reinterpretación de Borges, acercando su universo a nuevas generaciones.

El encuentro se realizará el jueves 9 de abril a las 16, en el espacio ubicado en calles Pronunciamiento y San Martín. La actividad se enmarca en la inauguración de un nuevo espacio público que busca promover el encuentro ciudadano y fortalecer la identidad cultural de la ciudad.

Además, se presentará una intervención teatral con gran elenco y la presentación del grupo musical El Tiempo E Ñaupa.

El elenco teatral estará compuesto por:

Borges: Ezequiel Caridad

Kodama: Nadia Grandón

Carriego: Julián Vázquez

Sarmiento: Marcelo Atelman

Francisco Borges: Pedro Peterson

Anne Haslam: Paula Righelato

Obispo: Julián Vázquez

Maquillaje: Bárbara Wolte

Vestuario: Sastrería teatral Municipal.