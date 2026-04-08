Alfredo Hoffman llevará a Concordia su relato de no ficción sobre el insilio y la dictadura en la provincia

Este viernes 10 de abril a las 20 se llevará a cabo la presentación del libro Volver a las casas alpinas. Una historia de militancia, insilio y ausencia en la ciudad de Concordia. La actividad tendrá lugar en el salón de conferencias de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, ubicada en Monseñor Tavella 1450. El evento tiene como propósito recuperar la narrativa de la militancia juvenil de la década del setenta en la provincia y analizar las secuelas del terrorismo de Estado en el marco de la conmemoración por los 50 años del último golpe cívico militar.

La jornada contará con la presencia del autor, Alfredo Hoffman, y de la protagonista de la obra, Graciela Vanzán, quienes estarán acompañados por organismos de derechos humanos locales y vecinos del barrio Pancho Ramírez.

La obra se define como un relato de no ficción que hace foco en la experiencia de vida de Graciela Vanzán, una militante que participó activamente en la construcción de las viviendas del barrio Pancho Ramírez antes de verse obligada a huir de la ciudad tras el inicio de la dictadura. A través de sus páginas, el libro vuelve a los años de fervor político y a las heridas causadas por la desaparición de su novio y de numerosos compañeros de militancia.

Un eje central del texto es el abordaje del concepto de insilio, término que describe la realidad de aquellos ciudadanos que, debido a la persecución política, debieron desplazarse internamente, ocultar su verdadera identidad o vivir en la clandestinidad dentro de las fronteras de su propio país, incluso de su misma provincia.

La publicación cuenta con las ilustraciones realizadas por el artista Lautaro Fiszman y un prólogo escrito por Sabrina Gullino Valenzuela Negro, nieta restituida.

Según explicaron desde la editorial, la intención de editar esta historia es confrontar los discursos que intentan minimizar o cuestionar los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado, rescatando el valor de la militancia barrial frente a las tendencias actuales hacia el individualismo.

Acompañarán esta presentación la Asociación de Familiares y Amigos de Detenidos, Desaparecidos y Ex-presos Políticos, la agrupación H.I.J.O.S. Concordia y la Liga Argentina por los Derechos Humanos.

Para acceder a un ejemplar, comunicarse al correo electrónico lascasasalpinas@gmail.com.