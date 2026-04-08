Fútbol: se suspendieron los cuartos de final de ida de la Copa Túnel Subfluvial

Por las lluvias, se suspendieron los cuartos de final de ida de la Copa Túnel Subfluvial de fútbol.

Debido a las intensas lluvias que cayeron en la región, los partidos correspondientes a los cuartos de final de ida de la Copa Túnel Subfluvial fueron postergados por la organización. Según se informó desde la organización, los encuentros de esta fase del certamen interligas se disputarán la próxima semana.

Con el objetivo de conservar los campos de juego, desde la Liga Paranaense de Fútbol y su par de Santa Fe decidieron posponer los cuatro encuentros de la instancia para el miércoles 15 de abril, una semana después se llevarán adelante los partidos de vuelta.

De este modo, los partidos entre Belgrano-Patronato, Universidad-Colón, Cosmos FC-Atlético Paraná y Neuquén-Unión.

El comunicado de la organización