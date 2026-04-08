Se encuentra abierta la inscripción para un nuevo taller de teatro destinado a jóvenes

El espacio cultural Casa Boulevard, ubicado en calle Ituzaingó 80 de la ciudad de Paraná, anunció la apertura de las inscripciones para un nuevo taller de teatro orientado específicamente a jóvenes de entre 18 y 30 años. La propuesta iniciará sus clases durante este mes de abril, estará coordinada por el actor y tallerista Marcelo Aguirre y se desarrollará todos los jueves en el horario de 18 a 19:30 en la Sala Metamorfosis.

Esta iniciativa apunta a brindar un espacio de encuentro, juego y exploración escénica para aquellos interesados en acercarse a la disciplina teatral. A lo largo de las clases, se fomentará el desarrollo de la creatividad personal y la experimentación del trabajo colectivo sobre el escenario.

El taller fue diseñado como un ámbito de formación integral donde los participantes podrán transitar por diferentes dinámicas grupales que promueven la expresión corporal y vocal.

La coordinación del espacio estará a cargo de Marcelo Aguirre, quien posee una trayectoria en el ámbito de la actuación y la docencia que se remonta al año 2004. Aguirre se formó de manera constante tanto en teatro como en diversas disciplinas artísticas afines, habiendo cursado estudios con destacados docentes de la ciudad de Rosario.

La actividad cuenta con el respaldo institucional del Fondo Económico de Incentivo a la Cultura, las Artes y la Ciencia (Feicac) y el apoyo del Instituto Nacional del Teatro.

Para inscripciones o más información, comunicarse al 343 6116343 o al 343 4259841.