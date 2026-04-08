Innovación urbana y soluciones Smart City, ejes de un encuentro en la Embajada de Hungría

El representante del Gobierno de Entre Ríos en la Ciudad de Buenos Aires, José Mouliá, participó de un encuentro profesional sobre soluciones Smart City, desarrollado en la sede de la Embajada de Hungría.

La jornada reunió a empresas tecnológicas húngaras que presentaron innovaciones orientadas al desarrollo urbano sostenible e inteligente, en un espacio de intercambio con actores institucionales y del sector productivo.

La iniciativa se lleva adelante con el pleno apoyo del Gobierno de Hungría, en el marco de su estrategia de promoción de exportaciones y fortalecimiento de la cooperación tecnológica internacional. En ese contexto, las empresas participantes iniciaron su agenda en Buenos Aires, continuarán con reuniones en Chile y luego viajarán a Brasil para participar en la Smart City Expo Curitiba.

Durante el encuentro, Mouliá pudo interiorizarse sobre distintas soluciones tecnológicas aplicadas a la gestión urbana. Entre ellas, se destacó Visible Crossing, especializada en cruces peatonales inteligentes con iluminación LED dinámica y sensores de movimiento; Kuube, desarrolladora de mobiliario urbano solar con conectividad y sensores ambientales; y CWS, empresa que brinda servicios con drones para monitoreo e inspecciones técnicas.

Asimismo, el encuentro permitió el diálogo con el agregado comercial de Hungría en Argentina, Weil Levente, abriendo la posibilidad de futuros espacios de intercambio para explorar potenciales líneas de cooperación entre empresas húngaras y la provincia de Entre Ríos.

La participación en este tipo de espacios forma parte de una agenda orientada a fortalecer vínculos internacionales y explorar herramientas innovadoras que puedan contribuir al desarrollo de ciudades más eficientes, seguras y sostenibles en la provincia de Entre Ríos.