Básquet asociativo: en doble suplementario, Sionista le ganó a Paracao

Sionista se quedó con la victoria ante Paracao, fue en doble tiempo suplementario.

Sionista superó por 94 a 91 a Paracao, en doble tiempo suplementario, en el partido que le dio vida a la quinta fecha del Torneo Apertura de Primera División de la Asociación Paranaense de Básquet. el encuentro tuvo que ir hasta dos tiempos extras para determinar un ganador.

Para el Centro significó el segundo triunfo consecutivo, lo que le permite subir pretensiones en el torneo local. El local dominó y siempre estuvo al frente en el resultado.

Fue así hasta el último cuarto, en el cual Paracao metió un parcial de 22 a 10 para empardar las acciones en 74 y llevar el juego al primer extra. En esos cinco minutos ninguno de los dos pudo desnivelar, empataron en 85 y nuevamente fueron a suplementario.

En este período Sionista trabajo mejor en los detalles y pudo quedarse con el partido por 94 a 91, consigna Paraná Deportes.

Eduar Montaña con 23 unidades fue el goleador del ganador, bien secundado por Pablo Veiga con 21 puntos y Caetano Pajares con 16 tantos y 13 rebotes. En Paracao, Tobías Rey anotó 25 puntos y tomó 12 recobres, mientras que Juan Fontana terminó con 13 tantos y 12 rebotes