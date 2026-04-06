Dakota Johnson oficializó su romance con Role Model

La actriz Dakota Johnson y el cantante Role Model oficializaron su romance después de mostrarse juntos durante meses. La pareja fue vista yendo a eventos juntos y besándose en la vía pública.

La noticia fue confirmada el pasado 4 de abril, luego de que los enamorados fueron vistos besándose a la salida de una estación policial.

Dakota Johnson reencontró el amor con el músico Tucker Pillsbury, conocido artísticamente como Role Model, tras terminar su compromiso con Chris Martin, líder de Coldplay, a mediados de 2025. Su actual pareja también se encuentra saliendo de una relación larga, luego de compartir un noviazgo con la influencer Emma Chamberlain en 2024.

Los primeros rumores de pareja nacieron el pasado mes de enero, luego de que la actual pareja fuera captada compartiendo una cena romántica en Saffy’s, un restaurante ubicado en Los Ángeles. Desde entonces, coincidieron en distintos eventos a los cuales asistieron de manera separada.

Este lunes, la actriz y el cantante fueron vistos saliendo de una fiesta diurna en la casa de Jeremy Allen White en Los Ángeles, reafirmando su relación frente a los paparazzis.

Fuente: Noticias Argentinas.