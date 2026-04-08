El Ministerio de Capital Humano abrió la apertura de la convocatoria 2026 de “vouchers” educativos

El período de inscripción para saber si se puede acceder a los “cupones educativos” se extenderá desde el 8 hasta el 30 de abril.

El Ministerio de Capital Humano informó la apertura de la convocatoria 2026 de “Vouchers Educativos”, en rigor en el idioma español sería “Cupones Educativos”. La iniciativa tiene como propósito acompañar a familias cuyos hijos asisten a instituciones educativas de gestión privada que reciben un aporte estatal superior al 75%. El período de inscripción se extenderá desde el 8 hasta el 30 de abril.

Se otorgará una suma no contributiva por cada hijo que cumpla con los requisitos establecidos. La misma se abonará en 9 cuotas mensuales, asignadas tras la adjudicación del estudiante, y estará destinada a cubrir gastos educativos o contribuir al pago de la cuota escolar.

Podrán acceder las familias con ingresos totales que no superen los 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles y que tengan hijos de hasta 18 años matriculados en instituciones educativas de gestión privada. El adulto responsable debe ser argentino nativo o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y DNI vigente.

Para participar, el adulto debe registrarse en Mi Argentina y completar la inscripción en la plataforma del Programa. Deberá cargar los datos de todos los menores bajo su responsabilidad, incluyendo nivel educativo, grado e institución a la que asisten. Se permite la inscripción de todos los menores a cargo, sin límite en el número de hijos por familia

Las instituciones adheridas deben certificar la regularidad académica de los estudiantes a través de la plataforma habilitada, dentro de los plazos establecidos. Podrá ser rechazado o suspendido si el ingreso familiar supera los 7 SMVM o si el estudiante no mantiene su condición de alumno regular.

Para más información se puede ingresar al siguiente portal

https://www.argentina.gob.ar/vouchers-educativos