El ministro de Salud será interpelado en la Legislatura para brindar informes sobre suicidio

El ministro de Salud, Daniel Blanzaco, deberá comparecer en el recinto de la Cámara de Diputados en la sesión especial que se llevará a cabo el 28 de abril a las 11 para brindar un informe sobre estadísticas, políticas de prevención y recursos presupuestarios asignados para abordar la problemática del suicidio en la provincia.

Así se dispuso luego de que en la sesión de este miércoles el cuerpo aprobara un proyecto de resolución de la diputada provincial Silvina Deccó (PJ).

Deccó apunta a "evaluar la ejecución de las políticas públicas".

En los fundamentos de la iniciativa, la legisladora subrayó la gravedad del contexto actual: “La problemática del suicidio constituye un desafío creciente en materia de salud pública, con profundas consecuencias sociales, familiares y comunitarias. Las estadísticas recientes señalan aumentos preocupantes en las tasas de suicidio y tentativas en varios departamentos de la provincia, incluidos sectores vulnerables como adolescentes y jóvenes”.

“El control parlamentario de los actos del Poder Ejecutivo es una herramienta constitucional que permite a esta cámara evaluar la ejecución de las políticas públicas, especialmente en áreas sensibles como la salud mental y la prevención del suicidio”, completó Deccó.