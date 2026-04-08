BAFICI: este año presentará más de 300 películas, entre títulos nacionales e internacionales

El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) iniciará el próximo 15 de abril, en su edición número 27, que presentará 327 películas en diversas sedes de la Ciudad de Buenos Aires, donde se proyectarán 147 producciones nacionales y más de 112 estrenos internacionales.

Según el comunicado oficial, los films se presentarán en nueve sedes porteñas, con un total de 15 pantallas y, entre los títulos extranjeros, se encuentran piezas provenientes de países como España, Francia, India, Tailandia e Irán.

La apertura estará a cargo de “Orgullo y prejuicio”, una adaptación del clásico de Jane Austen ambientada en la Mar del Plata actual, bajo la dirección de Matías Szulanski. Este título se convirtió en una comedia feroz que tira dardos al mundo del cine, al uso de la IA y a falsedades diversas.

El cineasta propuso adaptar a Jane Austen en un set de filmación para hacer una comedia romántica con personajes no amables, una película acerca de un rodaje tampoco amable, o tan poco amable, con un equipo cargado de ínfulas, exigencias y taras.

Por su parte, el cierre estará a cargo de “Letras robadas”, una premiere sudamericana con una trama atravesada por la música que une y separa a un cantante de bodas y a una estrella de rock, que son interpelados por una canción que altera sus trayectorias y redefine sus deseos.

El film del director y productor irlandés John Carney sigue al intérprete de estos eventos, que ya es un veterano que dejó una banda en ascenso para formar una familia, y a un ex í­dolo juvenil cuya carrera como solista no logra despegar.

Las sedes se distribuyeron en nueve locaciones que incluyen al Teatro San Martín (Sala Lugones), Cine Teatro Alvear, Centro Cultural 25 de Mayo, Cinépolis Plaza Houssay y Recoleta, Cine Arte Cacodelphia, Cine Gaumont, Usina del Arte y el Museo del Cine.

Las entradas se pueden adquirir a través del sitio web oficial o de manera presencial en el Teatro San Martín; esta modalidad estará disponible desde el 16 de abril, con un valor general de $5000, descuentos para jubilados, estudiantes y alumnos, promociones de 2x1, y algunas funciones gratuitas.

Fuente: Noticias Argentinas.