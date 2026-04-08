La obra de danza y teatro de Gonzalo Siandra inicia su tercera temporada con una función en Saltimbanquis

Este domingo 12 de abril a las 20, el artista Gonza Siandra presentará su obra unipersonal titulada "Alberto" en la Sala Saltimbanquis, ubicada en calle Feliciano 546 de la capital entrerriana. La función marca el inicio de la tercera temporada de esta propuesta de danza, teatro y performance, con el objetivo de indagar en los secretos familiares y las historias que suelen quedar fuera del relato entre padres e hijos.

El espectáculo desarrolla la identidad masculina y los mandatos sociales de generaciones pasadas. Esta presentación en la capital entrerriana precede a una función programada para el viernes 17 de abril en el Centro Cultural y Social El Birri, en la ciudad de Santa Fe.

La trama de Alberto se centra en la figura de un hombre nacido en la década de los sesenta en un entorno rural, que crece bajo un mandato muy fuerte sobre los roles de género y las expectativas sociales acerca de cómo debe desenvolverse un varón en su comunidad. A partir de esto, la obra reconstruye los vínculos de este personaje, especialmente la amistad inseparable que forjó desde la infancia con un compañero apodado "el flaco", una relación que creció a la par de ellos entre juegos de barrio y risas.

Desde la producción de la obra se destaca que Alberto pretende "no pretende revelar una verdad, sino habitar el territorio de la duda y poner el cuerpo allí donde las palabras de la memoria familiar han faltado".

Espectáculo dirigido a personas mayores de 14 años.

La entrada será libre, con posibilidad de contribución a la gorra.

Se pueden realizar reservas comunicándose al teléfono 1134487702.