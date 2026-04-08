IAPV busca dar respuestas habitacionales a vecinos de Nogoyá

El presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, mantuvo una reunión con el intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider, con el fin de trabajar en conjunto en la ejecución de 19 viviendas para esa localidad. Además, se abordaron estrategias para fortalecer la política habitacional en el marco del programa Ahora Tu Hogar.

Durante el encuentro, se abordaron aspectos vinculados al desarrollo de la obra, la cual se encuentra adjudicada a la firma Verco S.A, en proceso de cumplimiento de la documentación para la rúbrica del contrato, y se firmó un compromiso del municipio para ejecutar los trabajos de infraestructura.

Schönhals remarcó que “es fundamental sostener una agenda compartida con los municipios, que nos permita brindar soluciones habitacionales y acompañar las demandas de las comunidades. La articulación entre provincia y municipios es la clave para ejecutar obras y programas con impacto real”.

Por su parte, el intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider, valoró el acompañamiento provincial y señaló que “Nogoyá tiene una demanda habitacional creciente, por lo que contar con herramientas como el programa Ahora Tu Hogar significa la posibilidad de gestionar respuestas concretas para las familias que esperan acceder a una vivienda”.

Schneider señaló que “hemos analizado diferentes alternativas para seguir brindando soluciones habitacionales a nuestra comunidad en el futuro”.