Trabajan en obras de infraestructura y mantenimiento en Colonia Avellaneda

Se realizaron trabajos de extensión de red cloacal, bacheo y mejoramiento vial en distintos sectores de Colonia Avellaneda. Según se informó desde la Municipalidad, las tareas se realizaron durante los últimos días, en el marco de las “acciones destinadas a mejorar los servicios y acompañar el crecimiento de la ciudad”.

Puntualmente se concretó:

Extensión de la red cloacal en calle Chajarí, entre Avenida Montorfano y Entre Ríos.

Trabajos sobre la red cloacal, mediante la ejecución de un aliviador de líquidos efluentes entre cámaras (by pass) en la intersección de Serrano y Teniente Giménez

Tareas de bacheo sobre calle Teniente Giménez, en las intersecciones con Güemes, Ortiz y Serrano.

Iniciaron trabajos de hormigonado en calle Patat.

Tareas de limpieza y mantenimiento en distintos sectores de la ciudad.

“Estos trabajos forman parte de una planificación sostenida, orientada a mejorar la infraestructura urbana y dar respuesta a las necesidades de la comunidad”, destacaron desde el municipio.