Convocan a una caravana y banderazo en el puente Victoria-Rosario para defender el Paraná y sus humedales

El Foro por la recuperación del Paraná convocó a una jornada regional en defensa del río y sus humedales, que se realizará el sábado 11 de abril en distintas localidades del litoral, con actividades simultáneas como caravanas, banderazos, actos y propuestas culturales.

La iniciativa fue impulsada tras la reciente travesía náutica “Salvemos el Paraná y sus humedales”, que recorrió más de 800 kilómetros durante 15 días, uniendo territorios y comunidades ribereñas en torno a la defensa del ecosistema.

Desde la organización señalaron que el objetivo es “redoblar la apuesta” y ampliar la participación ciudadana en defensa del río, bajo consignas como “¡Salvemos el Paraná y sus humedales!”, “¡No a los 44 pies!” y “¡El Paraná en manos argentinas!”.

Actividades en simultáneo en todo el litoral

La convocatoria planteó una movilización coordinada en múltiples ciudades ribereñas, con el propósito de visibilizar el rechazo a la profundización del dragado del río y a su eventual privatización.

En la zona de Rosario, las actividades incluirán una caravana “por agua y por tierra”. Por un lado, embarcaciones y kayaks partirán desde la Isla de Los Mástiles a las 13, con el objetivo de cruzar el puente Rosario-Victoria y arribar a la Rambla Catalunya alrededor de las 17.

En paralelo, quienes participen en vehículos se concentrarán a las 16 en el peaje del puente, del lado de Victoria, para luego cruzar con banderas argentinas y sumarse al acto central en la costa.

Reclamos y consignas del movimiento

Los organizadores manifestaron su rechazo a la licitación para una nueva concesión del río y a la propuesta de aumentar su calado a 44 pies, al considerar que implicaría un impacto ambiental severo.

“Nos disponemos a seguir poniéndole el cuerpo a las ideas y no vamos a parar hasta que caiga la licitación para la nueva privatización y extranjerización de nuestro río”, expresaron en un comunicado.

Asimismo, advirtieron que la profundización del río podría constituir un “ecocidio”, al tiempo que destacaron el crecimiento del movimiento en las comunidades del litoral.

“El Paraná no se vende, se defiende”, concluyeron, al convocar a la ciudadanía a sumarse a la jornada en defensa de la soberanía y los recursos naturales.