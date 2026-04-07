Después de 10 años, Tan Biónica regresa a Santa Fe y quedan pocas entradas

El regreso de Tan Biónica a Santa Fe ya se perfila como uno de los eventos musicales más convocantes del año. A más de una década de su última presentación en la ciudad, la banda liderada por Chano Moreno Charpentier volverá a encontrarse con su público el próximo 11 de abril en el estadio del Club Atlético Unión.

El show forma parte de la gira presentación de su nuevo disco El Regreso, un trabajo que marca una nueva etapa en la historia del grupo y que renueva el vínculo con una generación que convirtió sus canciones en verdaderos himnos.

Con una puesta en escena de gran escala y un repertorio que combinará material reciente con clásicos, la noche promete ser una celebración masiva y cargada de emoción. La fecha, además, tendrá un valor especial: no solo implica la vuelta de la banda a la capital santafesina, sino también el regreso de grandes espectáculos al estadio.

El fenómeno en torno al show ya se hace sentir. La expectativa es alta y las localidades se encuentran en su tramo final de venta, con las últimas entradas disponibles tanto de manera online como en puntos físicos de la región.

Con una trayectoria que la posiciona como una de las bandas más influyentes del pop rock argentino, Tan Biónica mantiene intacta su conexión con el público. Su regreso a los escenarios, iniciado en 2023, volvió a demostrar su poder de convocatoria, con cientos de miles de espectadores en distintos puntos del país y el exterior.

Fuente: Andigital.