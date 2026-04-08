Una mujer de 73 años fue estafada por miles de dólares en Chajarí y detuvieron a un hombre

Un hombre fue detenido en la intersección de Belgrano y Avellaneda, en Chajarí, tras cometer una estafa por más de 11 mil dólares a una mujer de 73 años. La rápida intervención de un funcionario de la Prefectura Naval Argentina evitó que el delito se consumara.

Según informaron fuentes locales, el efectivo de 51 años observó a la mujer entregar dinero a un joven que le había pedido el pago tras recibir un supuesto llamado de su hijo. Al percatarse de que se trataba de un engaño conocido como “cuento del tío”, el funcionario persiguió al sospechoso y lo detuvo, dando aviso a la policía.

El hombre, de 35 años y oriundo de la Provincia de Buenos Aires, quedó detenido por orden de la Fiscalía en turno. Durante el procedimiento, se secuestraron 11.200 dólares y el teléfono móvil del detenido, indicó Tal Cual Chajarí, mientras que se continúan con las diligencias correspondientes.