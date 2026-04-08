Copa Sudamericana: River iniciará su camino en suelo boliviano

River visitará a Blooming este miércoles desde las 21.30 en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas, por la primera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. Desde la llegada de Eduardo Coudet, el Millonario ganó los cuatro partidos que disputó, destacando la reciente goleada a Belgrano en El Monumental. Ahora, el elenco de Núñez afronta su primer desafío internacional frente a la Academia cruceña, que viene de golear 5 a 0 a Guabirá por la primera jornada del campeonato boliviano.

Cerca de abrochar la clasificación a los playoffs del torneo afista (es escolta de la Zona B con 23 unidades y tiene el mismo puesto en la tabla anual, solo por detrás de Independiente Rivadavia), River buscará comenzar con el pie derecho en la Copa Sudamericana, en lo que será su primer duelo en este certamen desde 2015.

En cuanto al equipo, Coudet emplearía algunas modificaciones para mover futbolistas más allá de la base estable que utilizó en los cotejos anteriores. Maximiliano Salas y Marcos Acuña serán bajas obligadas en el Millonario ya que acarrean sanciones, Gonzalo Montiel y Giuliano Galoppo están mejor de sus lesiones, pero no serían arriesgados.

Por su parte, la escuadra boliviana empezó el torneo de su país con el pie derecho y busca seguir con su buen andar. Clasificaron a esta competencia luego de quedar quintos en la liga boliviana del año pasado y tras vencer por 3 a 0 a San Antonio de Bulo Bulo en el choque clasificatorio.

Ambos equipos jamás se vieron las caras, por lo que este partido significará el primer antecedente en el historial entre ambos. La última vez que River debió enfrentar a un club boliviano en condición de visitante fue en 2023, en esa ocasión, fue derrota por 3 a 1 contra The Strongest en La Paz, una ciudad dónde si hay una altura considerable, a diferencia de Santa Cruz de la Sierra. El más reciente duelo entre el equipo cruceño y un cuadro argentino en suelo altiplánico data del mismo año, cuando Newell’s se llevó los tres puntos tras ganar 3 a 2.

FORMACIONES

BLOOMING

Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés, César Menacho. DT: Mauricio Soria.

RIVER

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno; Tomás Galván o Juan Fernando Quintero, Fausto Vera, Ian Subiabre; Sebastián Driussi, Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Árbitro: Andrés Rojas. Cancha: Estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas. Hora: 21.30 (DSports).