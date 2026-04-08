Rechazan el pedido de la defensa de Airaldi contra la acumulación de las causas de Entre Ríos y Santa Fe

Leonardo Roberto Airaldi está siendo juzgado en el Tribunal Oral Federal de Paraná por dos causas judiciales por narcotráfico: una, investigada en el Juzgado Federal de Paraná por organizar la venta de drogas en Diamante y en la capital provincial; otra, investigada en Santa Fe, por el almacenamiento de casi 30 kilos de cocaína hallados en la casa de quien fuera su puestero en su isla El Pillo, Diego Torres. La defensa se había opuesto a que las dos causas se acumulen en un mismo juicio y este martes la Cámara Federal de Casación Penal rechazó tal planteo.

La acumulación de las dos causas se resolvió en diciembre del año pasado, cuando la Fiscalía Federal y el Tribunal Oral Federal de Santa Fe enviaron las actuaciones realizadas en aquella jurisdicción al TOF de Paraná, cuyos jueces las aceptaron para incorporarlas al juicio en ciernes.

La defensora de Airaldi, Mariana Barbitta, se opuso en diciembre y luego en marzo durante el inicio del juicio a tal acumulación de causas. El Tribunal de Paraná presidido por Noemí Berros, junto a los vocales Mariela Rojas y José María Escobar Sello, con la oposicion del fiscal general José Ignacio Candioti, lo rechazó.

La abogada presentó un recurso extraordinario federal, que recientemente fue rechazado por Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Guillermo Yacobucci, Angela Ledesma y Alejandro Slokar: "De conformidad con lo dictaminado por el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia, corresponde declarar inadmisible la vía intentada", señalaron los magistrados.

De este modo, el juicio contra Airaldi continuará tal como viene transcurriendo desde inicios de marzo.