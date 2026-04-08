Inédita misión comercial: la carne argentina tendrá su semana en Estados Unidos para impulsar exportaciones

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó en Casa Rosada un encuentro de trabajo para anunciar la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, una misión comercial orientada a fortalecer las exportaciones y profundizar la inserción del producto nacional en uno de los mercados más exigentes del mundo.

La presentación contó con la participación del canciller Pablo Quirno, el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca, el subsecretario de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, Agustín Tejeda, y el titular del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Georges Breitschmitt.

La misión, diseñada en conjunto entre la Secretaría General de la Presidencia y PromArgentina, se desarrollará entre el 27 de abril y el 1 de mayo en Filadelfia, Chicago y Los Ángeles, tres plazas estratégicas para el comercio cárnico en Estados Unidos.

Durante el encuentro también participaron referentes del sector privado, entre ellos Mario Ravettino; Carlos ,iusech, Hugo Borrell, Martín Costantini, Gustavo Kahl y Nicolás Braun.

La agenda incluirá rondas de negocios, encuentros sectoriales y acciones de posicionamiento que buscarán consolidar la reputación internacional de la carne argentina como producto premium. En ese marco, frigoríficos locales se vincularán directamente con importadores, distribuidores y actores clave de la industria cárnica estadounidense.

Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es que, por primera vez, PromArgentina organizará una ronda de negocios en el exterior, llevando empresas exportadoras argentinas a interactuar de manera directa con compradores estratégicos en destino, en una apuesta por mejorar la inserción comercial.

El contexto acompaña la iniciativa. La reciente habilitación de 80.000 toneladas adicionales sin aranceles al cupo de exportación hacia Estados Unidos abre una ventana de oportunidad para ampliar la participación argentina en ese mercado. Ahora, en total el cupo alcanza las 100.000 toneladas.

Esto se da en el marco de un aumento en el valor de las exportaciones en los primeros meses del año. El acumulado entre enero y febrero muestra que las exportaciones de carne bovina refrigerada y congelada alcanzaron unas 102,2 mil toneladas peso producto, por un valor cercano a los 648,9 millones de dólares. En comparación con el mismo período de 2025, los volúmenes exportados crecieron un 3,1%, mientras que el valor obtenido se incrementó un 32,9%.

China sigue siendo el principal destino de la carne argentina, con casi el 70% del total. Lo siguen Israel y Estados Unidos.