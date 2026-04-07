Ángela Torres suma un tercer Gran Rex por entradas agotadas: un fenómeno sin techo

La incipiente estrella pop Ángela Torres sumó una nueva fecha y realizará un tercer espectáculo en el Teatro Gran Rex por entradas agotadas en los dos primeros shows, con la seguidilla de conciertos “No me olvides”.

La estrella revelación del pop argentino se posicionó ante una demanda que no da respiro e hizo sold out en las fechas del 5 de marzo y el 11 de abril próximos, por lo que se podrán adquirir entradas para el 12 de abril.

Con producción de Fénix Entertainment, los tickets estarán a la venta a partir de este 8 de abril a las 10, a través de “Tuentrada.com”. Es que la intérprete causa furor y reafirma una vez más el acuerdo con su público.

Su primera fecha en el Teatro Gran Rex se agotó antes de que el eco terminara de apagarse, misma impronta que obtuvo la segunda jornada. No fue casualidad ni suerte. Es la consecuencia directa de una artista que construyó su lugar en la escena pop argentina canción por canción, escenario por escenario.

Ángela ya había agotado dos funciones en el Teatro Margarita Xirgu y una fecha en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, mientras su tour No Me Olvides se extendió por todo el país y la región: Rosario, Córdoba y Montevideo también formaron parte del recorrido de la popstar.

El camino de Ángela no tardó en cruzarse con los más grandes y así fue que compartió escenario con Shakira ante decenas de miles de personas en el estadio de Vélez, se presentó ante más de 370.000 personas en la Fiesta de la Confluencia en Neuquén y su encuentro con Rosalía quedó como uno de los momentos más significativos de su carrera, en sus propias palabras.

Nombres, escenarios y cifras que no son casualidad: son el reflejo exacto de una artista que creció sin pausas hasta convertirse en una de las voces más importantes de su generación.

Sobre las tablas, la artista presenta en vivo “No Me Olvides”, su álbum debut: once canciones con letras propias, una propuesta estética única y una búsqueda sonora con personalidad propia.

El show combina música, teatro y romanticismo, y recorre desde Favorita —galardonada con Disco de Oro tras superar los 40 millones de streams— hasta Vértigo, Oops! y su ya clásico La Vida Rosa.

El show del 12 de abril en el Rex llega con todo ese impulso acumulado, y promete confirmar por qué Ángela es la popstar del momento.

Fuente: Noticias Argentinas.