Salud mental: se necesitan recursos, no una nueva ley

El jefe de gabinete de ministros Manuel Adorni anunció que el gobierno enviará un proyecto de ley al Congreso para modificar la Ley de Salud Mental. A lo que le respondo: no se necesita una nueva Ley de Salud Mental; se necesitan recursos para atender una situación cada vez más grave de incremento de suicidios en adolescentes y en adultos. Se necesitan recursos para capacitar a los profesionales de salud, educación y fuerzas de seguridad para lograr que tengan intervenciones respetuosas de los derechos humanos. Se necesitan recursos para construir mas dispositivos de atención, recursos para construir espacios de reflexión para que los jóvenes puedan hablar, recursos para pensar dispositivos nuevos para acompañar a las personas con padecimientos mentales y sus familias.

No necesitamos una nueva ley. Cambiar la ley no va a cambiar la situación actual si no se invierten recursos acordes a las necesidades del área.

La Ley de Salud Mental vigente tiene un paradigma de salud comunitaria y de derechos humanos y lo que se ha instalado públicamente en el debate, de que es una ley que impide la internación, es una falacia que ha sido repetida hasta el hartazgo. La Ley de Salud Mental prevé la internación involuntaria siempre que la persona corra riesgo para sí o para terceros, con la firma de un profesional que lo prescriba si fuera necesario. No es cierto que no habilita la internación involuntaria, primero. Segundo, la Ley Nacional de Salud Mental establece que el gobierno nacional deberá asignar en su presupuesto anual, el 10 por ciento del total del presupuesto en salud a salud mental. Esto no se ha cumplido.

Más que una nueva ley, necesitamos declarar la emergencia en salud mental que habilite al Estado nacional a disponer de recursos de manera inmediata y urgente para destinarlos a las políticas que se necesitan para atender esta situación de emergencia en las provincias y los municipios.

Por eso presentamos el año pasado un proyecto de ley para declarar la emergencia nacional en Salud Mental (2678-D-2025) el que prevé además de declarar la emergencia por dos años, la conformación de un fondo federal coparticipable para que provincias y municipios cuenten con los recursos para aplicar ley nacional, puedan contratar personal de salud, fortalecer equipos interdisciplinarios de atención, ampliar la oferta de atención, y lugares de internación y de externación.

Trabajar en la prevención es fundamental, y la atención oportuna es lo que garantiza el derecho a la salud que establece la Constitución Nacional. Por ello, pedimos que se trate de manera urgente la ley de emergencia en salud mental, para atender una situación grave que no admite demora. El Estado debe hacerse cargo, disponiendo los recursos, no se trata de cambiar leyes se trata de que exista la voluntad política de atender el problema.

(*) Ex diputada nacional (PJ-Entre Ríos), asesora parlamentaria.