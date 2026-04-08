Boxeo: Zamira Beber e Iván Frutos pondrán en juego sus títulos provinciales este viernes

Beder y Frutos defenderán sus cinturones de la FEB este viernes en el Club Palma Juniors.

Los pugilistas paranaenses Zamira Beber e Iván Frutos pondrán en juego sus respectivos títulos de la Federación Entrerriana de Box (FEB) el próximo viernes en una velada en el Club Palma Juniors.

Voltia Beber arriesgará por tercera su corona provincial de la categoría Hasta 57 kilos, cuando se enfrente con la colonense Jenifer Chávez en el duelo de semifondo del festival.

Mientras que la Parka Frutos defenderá por segunda ocasión el cetro FEB de la división Hasta 75 kilos contra el concordiense Elián Díaz en la pelea principal de la noche, consigna Uno.

Además, el evento contará con otros 10 enfrentamientos entre los boxeadores locales y de otras localidades. El espectáculo, que tiene su inicio pautado para las 21, es organizado por el gimnasio Payabox. Las entradas anticipadas tienen un valor de 10.000 pesos, mientras que en puerta costarán 12.000 pesos.

La cartelera en el Club Palma Juniors

Germán Argañaraz vs Kevin Cis – Hasta 53 kilos

Bautista Albornoz vs Aquiles Lazarillo – Hasta 64 kilos

Lucio Bourbotte vs Tiago Cattaneo – Hasta 75 kilos

Axel Schilling vs Jonathan Gómez – Hasta 69 kilos

Agustín Ramírez vs Joaquín Noguera –Hasta 64 kilos

Pedro Beckman vs José Tornacue – Hasta 64 kilos

Tony Valdez vs Dylan Zapata – Hasta 64 kilos

Francisco Almirón vs Leonardo Alviso –Hasta 60 kilos

Jorgelina Cantero vs Ailén Argañaraz –Hasta 52 kilos

Miqueas Brites vs Walter Gonzáles – Hasta 91 kilos

Zamira Beber vs Jenifer Chávez – Hasta 57 kilos

Iván Frutos vs Elián Díaz – Hasta 75 kilos

Fotos: Paya Box/Victor Ludi