El festival Pascua Joven regresa con una nueva edición y una variada grilla de artistas

La organización del festival Pascua Joven confirmó la realización de su decimoséptima edición, la cual tendrá lugar los días viernes 10 y sábado 11 de abril en el Colegio Cristo Redentor, ubicado en calle Deán J. Álvarez 98 de la ciudad de Paraná. El evento busca celebrar el don de la Pascua a través de diversas expresiones artísticas y culturales, reuniendo a jóvenes y familias de la región en un espacio de encuentro y fe. Las jornadas comenzarán a partir de las 20 y contarán con la participación de referentes de la música católica, además de la recuperación de espacios tradicionales como el Certamen de la Canción Pascual y la Muestra de Artes Plásticas.

Según indicaron desde la comisión organizadora, el objetivo es propiciar una experiencia de alegría compartida que permita profundizar en el sentido de la resurrección mediante la música, el arte y la solidaridad.

La programación para la primera noche, el viernes 10 de abril, contará con la presencia destacada de Pablo Martínez, quien encabezará una grilla compuesta también por las agrupaciones Luces y Sombras y Dadadá!. Asimismo, el escenario recibirá al músico José Basgall y al Grupo Vive.

Para la segunda jornada, prevista para el sábado 11, se anunció la participación de Daniel Poli, junto a las bandas Kerigma, Cristian Macchi y Lucas Basso. Uno de los momentos centrales del cierre del festival será la presentación oficial del artista o grupo que resulte ganador del Certamen de la Canción Pascual, una instancia que vuelve a formar parte de la propuesta para incentivar la composición y la creatividad de nuevos talentos dentro del género.

"Con mucha fe, amor y gratitud, estamos trabajando para hacer realidad la edición 17° del festival PascuaJoven, donde celebramos, a través de la belleza y el arte, el don de la Pascua que nos hace Cristo Resucitado", adelantaron desde la organización.

Además, se solicitó que todo el que pueda acerque elementos de higiene para donar al Refugio de Cáritas, que asiste a personas en situación de calle en la ciudad.

Las entradas tienen un valor de $10.000 por cada noche individual, aunque se dispuso una promoción especial de $15.000 para quienes deseen adquirir el pase por las dos jornadas completas. Los menores de 12 años podrán ingresar sin cargo.

Entradas disponibles en QrTicket.