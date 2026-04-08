En Patronato comenzó la danza nombres para suceder a Forestello

Germán Noce, uno de los tapados que apareció en la danza de nombres para dirigir a Patronato.

La dirigencia de Patronato comenzó a trabajar en el sucesor de Rubén Darío Forestello, quien el lunes renunció al cargo debido a la cosecha de malos resultados en el arranque de la Primera Nacional. Como es habitual en estos casos, la danza de nombres comenzó a dar vueltas por la entidad de barrio Villa Sarmiento de Paraná.

Si bien el sábado, ante Almagro, Marcelo Candia conducirá a Patrón, lo cierto es que la dirigencia buscará cerrar cuanto antes el sucesor del Yagui. Dos de los nombres que se escucharon por los pasillos del Estadio Grella fueron de dos viejos conocidos: Marcelo Fuentes e Iván Delfino. De todos modos, según trascendió, la intención de la dirigencia es buscar por otros rumbos.

Los nuevos nombres

Según se supo, como nuevas opciones aparecieron las alternativas de Sebastián Méndez y Fernando Quiroz, quienes estuvieron con trabajo hasta hace poco. El Gallego dejó recientemente Juventud de las Piedras de Uruguay, mientras que Teté estuvo en Gimnasia y Tiro de Salta, señala Uno.

El nombre que sorprendió fue el de Germán Noce, quien ya trabajó en Patrón como ayudante de Gustavo Álvarez en 2020 y cuenta con una importante trayectoria trabajando junto con José María Bianco.

La intención de la dirigencia Santa es cerrar cuanto antes al nuevo entrenador de Patronato para que rápidamente comience a trabajar con el plantel. Si bien es cierto que el torneo recién comenzó y le queda un largo trecho, también es verdad que el Rojinegro hoy está en zona de descenso.